Adiós a casi 40 años de música en las calles

Tras casi 40 años tocando para varias generaciones en las calles de Vigo el saxofón, el laúd, la guitarra, la mandolina, el banyo o la concertina anglo, Roger de Tudela, su lugar natal (Navarra), se despide de la ciudad a sus 72 años. Y lo hace ofreciendo más cultura: una exposición de una veintena de marionetas de madera y pasta de papel, que le acompañaron bailando donde sonaba su música, y un cabezudo que representa al intelectual gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Todo elaborado por él. Las obras se pueden ver y comprar en A Póla (Paseo de Alfonso, n.º 7). Son el legado de un artista «multidisciplinar», como él mismo se define, para que su huella entre los vecinos y visitantes que disfrutaron de su gran talento sea aún más imborrable.

También conocido como Roger de Muskaria o Kertxori, reconoce que tocar en las calles es su pasión. «Una necesidad. Aunque fuera millonario, lo seguiría haciendo», señala. Esta es su forma de ganarse el pan. «Quiero mostrar en A Póla las marionetas hechas por mí para que la gente sepa que es otra de mis facetas, además de escribir libros, canciones, poemas octosílabos en gallego o pintar. Las creo yo desde hace décadas. Es la punta del iceberg de todas las cosas que hago, que son muchas», apunta. Se va de la ciudad porque se tiene que vender el piso donde vivía con su madre, a la que cuidó con cariño, comprensión y buenos menús —asegura que es «buen cocinero»— hasta que murió, hace ahora «unos dos años», y los precios de la vivienda son prohibitivos.

Comenzó a crear marionetas en Euskadi: vivió en San Sebastián antes de llegar a Vigo. «Tocaba en la calle con bandas de música y me hice unas para poder acompañar el sonido de los instrumentos. Me gustó mucho hacerlas y me ayudan a conectar con las personas, ya que me permiten darme a conocer», explica Roger antes de poner en valor que las piezas que están en exposición y venta este mes son «únicas». Es su manera de decir adiós a esta etapa de su vida. Pasará una temporada en la Bretaña francesa, que recorrerá en bicicleta para volver a apreciar a la gente y los paisajes de los que se enamoró hace tiempo y de los que disfrutó durante 16 veranos. Luego, decidirá dónde vivir. Le llama la atención la idea de instalarse en una aldea —desconoce dónde— de la que pueda sentirse parte.

Lo que hago y he hecho estos 40 años es algo válido, pero está infravalorado

Se queda con los buenos recuerdos de la ciudad tras tanto tiempo deleitando los oídos y la vista de los viandantes con música tradicional y las marionetas, así como con la buena acogida de sus vecinos, pero destaca que tiene una espina clavada. «Siempre he deseado hacer talleres de marionetas y juguetes para enseñar a niños y personas mayores y nunca lo he conseguido. Entonces, la calle, al mismo tiempo que me gusta, es como una protesta, una reivindicación de que lo que hago y he hecho estos 40 años es algo válido, pero está infravalorado, por lo que solo me han dado opción de tocar en la calle», indica.

Comenta que es una persona que hace «cantidad de cosas», pero, en Vigo, solo ha logrado ganarse la vida amenizando los paseos de vecinos y turistas. Lo relaciona con la «falta de voluntad» de las entidades públicas de apostar más por la cultura. Anota que, en su larga estancia en la urbe, a la que llegó después de que su padre, perito industrial, fuese destinado por la empresa, ha hecho exposiciones de pintura y enviado «muchas solicitudes» al Concello con el deseo de integrarse más en la escena cultural, pero no ha funcionado.

«Hablo ocho idiomas: cuatro muy bien —castellano, francés, gallego y catalán— y en otros cuatro me defiendo —euskera, inglés, portugués e italiano—. Toco instrumentos, pinto, hago acuarelas, hago gigantes y cabezudos y escribo. ¿Cómo puede ser que no viva de nada más que tocar en la calle? Si alzara la voz o tuviera seguidores en Instagram, quizás me harían caso, pero soy una persona humilde, a la que no le gusta darle bombo a lo que hace. Me gusta que vean mis trabajos, pero, cuando los ven, como no están patrocinados ni por entidades públicas ni por nadie, no los valoran, los consideran irrelevantes», lamenta.