Vigo se vuelca con Ourense: decenas de personas donan víveres por los incendios

Los incendios que asolan Ourense este año están siendo especialmente devastadores. Al menos el 8% de la provincia vecina está ya desaparecido bajo el pasto de las llamas. La superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende ya hasta las 66.500 hectáreas, superando la aciaga ola incendiaria de 2017. Desde la costa, donde nos estamos librando de la tragedia, también es posible ayudar.

En el local social A Faísca, ubicado en la calle Toledo, se realizó ayer entre las 17.00 y las 20.00 horas una recogida de alimentos y utensilios para repartir entre los bomberos y voluntarios que están trabajando contra el fuego. Fue el único punto de Vigo, pero otras asociaciones están ya organizándose para hacer lo mismo. La idea es realizar varios traslados a Ourense, donde están en contacto con otras entidades que conocen el terreno. Además de los vehículos de los miembros del local también están coordinados con transportistas voluntarios que realizan trayectos cada cierto tiempo.

Desde sus redes pidieron comida como fruta y conservas; leche y agua; pienso y hierba seca; mascarillas FFP2 y FFP3; gafas de protección; botas y ropa ignífugas y herramientas como rastrillos y batefuegos.

Voluntarios abasteciendo en el local de A Faísca. / Pedro Mina

Uno de los coordinadores de A Faísca, Alén, explica que es una medida para los que no pueden estar en el monte, pero que sienten que tienen que hacer algo por la tierra: «Sen ter en conta casos moi concretos, alí se estorba. Esta é outra forma de axudar».

Ayer por la tarde llegaba gente de forma incesante al local de la calle Toledo. Lo hacían cargados con bidones de agua, botellas y material sanitario. En la asociación lo gestionaban según iba llegando y en poco más de una hora ya se habían acumulado cientos de litros. Según avanzó la tarde, el aclamo fue mayor y aunque tenían prevista una salida hoy, tuvieron que hacer algún traslado previo.

Solidaridad portuguesa

Durante la tarde no solo llegaba gente dispuesta a entregar alimentos, sino también voluntarios para transportar. Fue el caso de Mario Fatanga, un portugués de Monçao. Al ser preguntado por qué quería ayudar, los ojos se le llenaron de lágrimas. Explicó, como pudo, que los incendios eran su punto débil, sobre todo desde 2017 cuando las llamas cercaron su tierra. «Estuvimos muy mal en el norte de Portugal, rodeados, la vida tal y como la conocíamos cambiaba delante de nuestros ojos», contó.

Tiene poca esperanza en la gestión pública de estas catástrofes por lo que enseguida se alistó para autoorganizarse. Tiene un monovolumen y ayer apareció con el en la puerta de A Faísca, dispuesto a llevar agua y comida donde hiciese falta.

«No me importa moverme. Justo ahora estoy en el paro y me da igual hacer los viajes que sean», indica. Recuerda que en 2017 todo fue un «sálvese quien pueda». Primero intentaron mantener con vida a los animales y después evitar que se quemase su finca y la de sus vecinos, en un esfuerzo sin fin, usando lo que tenían.

Como trabajó en el sector del transporte y es aficionado a andar por el monte, creyó oportuno implicarse. «Si hiciese falta caminaría kilómetros con una mochila a la espalda para llevar agua. Todo esto me duele mucho», concluyó.