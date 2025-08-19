Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos

Los usuarios de Vigo que han empezado a utilizar Uber desde la llegada de la multinacional el pasado junio se han llevado varias sorpresas en los últimos días. Hay que recordar que los VTC tienen una tarifa dinámica, es decir, no está regulada y varía en función de la demanda. Tras un inicio con precios por los suelos para captar el mayor número de clientes, en las últimas semanas han empezado a disparar los precios en los momentos donde saben que hay una mayor solicitud de servicios. Por ejemplo, los sábados por la noche. Para un trayecto de apenas quince minutos, entre el Arenal, uno de los epicentros del ocio nocturno vigués, y la calle Teixugueiras de Navia, llegaban a solicitar más de doscientos euros.

Los VTC aprovechan que a altas horas de la noche hay colas de chavales esperando por un taxi para que los lleven a casa o que se quedan sin alternativa y que no quieren usar su propio vehículo porque han bebido alcohol. Es ahí donde saben que pueden cobrar prácticamente lo que quieran porque no les van a faltar clientes.

Pero estas tarifas completamente disparadas no se dan únicamente los días de ocio nocturno. Entre los taxistas se pasan capturas de pantalla de la aplicación de Uber con los precios que están cobrando los VTC. «Hemos visto de todo. Por ejemplo un trayecto desde el aeropuerto hasta el centro por el que pidieron ochenta euros, más del doble que en un viaje con nosotros», asegura Daniel Matías, presidente de la cooperativa Élite Taxi. En los momentos que no son de elevada demanda u horas punta, no obstante, hay VTC que siguen cobrando muy por debajo del mercado, lo que los taxistas consideran una «competencia desleal».

Pese a esos precios en momentos y trayectos determinados, los Uber siguen teniendo un importante volumen de clientes en Vigo. «Siguen haciendo lo que quieren aunque no tienen el permiso municipal. Estamos esperando por una reunión con el Concello para que nos digan qué tienen pensado hacer, si los van a regular o qué medidas piensan adoptar», apunta Matías.

Hasta que ese encuentro se produzca, la mayoría de taxistas de Vigo apuesta por dejar en espera una gran manifestación contra los Uber. En caso de que la situación siga como hasta ahora, sí que planean hacerla en un futuro.

El problema, además, es que los VTC no funcionan solo a través de su aplicación. Los taxistas denuncian que los VTC están cada vez más presentes en las conocidas como «zonas de alta capacidad», es decir, aquellas en las que hay una mayor demanda de servicios de transporte: estaciones de tren y de autobús, aeropuerto de Peinador, Churruca y el Arenal los fines de semana… Es decir, merodean esas zonas para recoger a pasajeros pese a que la normativa especifica que no pueden hacerlo.