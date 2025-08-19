Tres drones activos en una «vigilancia permanente»

Una «vigilancia extrema con un sistema permanente» para no quitarle el ojo a los montes vigueses en una época de alto riesgo incendiario. Así busca blindar el Concello la seguridad de la ciudad, especialmente durante el verano pero también a lo largo de todo el año, como destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, en una visita al operativo de la Policía Local desplegado en el monte Cepudo, que cuenta además con tres drones operativos que blindan el sistema de vigilancia.

«Podemos ver cualquier cosa a kilómetros de distancia, día y noche», subrayó Caballero desde el monte Cepudo, explicando que en Vigo «contamos con dos lugares de observación y lanzamiento de drones» (además del Cepudo está también el monte dos Pozos).

El regidor pudo comprobar in situ la demostración realizada con un vehículo detectado a 1,5 kilómetros en línea recta y el rápido despliegue de Policía Local y Bomberos para llegar hasta la zona y evitar cualquier incidencia. «Si sucede algo, tenemos la mejor preparación posible para hacerle frente», añadió Caballero, advirtiendo de que «controlamos cualquier actitud sospechosa».

Además de los efectivos policiales y del cuerpo de bomberos, están a pleno rendimiento las 24 horas del día una serie de patrullas forestales en moto. Todo el dispositivo se mantendrá más allá del verano, recordando el alcalde vigués que en 2017, el gran incendio en la ciudad tuvo lugar a mediados de octubre. «Lo vamos a mantener porque no nos podemos confiar», explicó.

Caballero puso en valor también los 140.000 euros que aporta el Concello a los montes mancomunados para contratar hasta 15 trabajadores y la labor municipal de mantenimiento y vigilancia de 12 parques forestales.

El alcalde recordó también el papel de los bomberos vigueses en la actual ola de incendiso, tras desplazarse a varios concellos ourensanos para colaborar en la extinción de los fuegos.