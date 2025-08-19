Un tercio de los nuevos profesores de Vigo impartirán materias de FP

A día de hoy es habitual que la Consellería de Educación se vea obligada a lo largo del curso a abrir listas de interinidad y sustituciones para cubrir baja de profesores por maternidad, enfermedad, excedencia, formación... o déficit de personal. Para poder paliar este último parche se convocaron las oposiciones de este verano, adjudicándose los destinos definitivos este pasado 1 de agosto. En el caso de los centros de Educación Secundaria, son cerca de medio millar (429) los docentes que, muchos en prácticas, se incorporarán a las aulas del municipio a partir del mes de septiembre. Pero estos no solo impartirán las materias habituales —Matemáticas, Lengua y Literatura, Historia, etc.—, sino que un tercio de ellos se decantaron por las materias de Formación Profesional.

Y es que el tirón de esta enseñanza en los últimos años es innegable. La cifra de matriculados crece con el paso de los cursos, obligando, por un lado a la Consellería a ofertar más plazas de profesorado para FP y también muchos titulados se apoyan en este auge de los estudiantes en detrimento de las enseñanzas de Bachillerato, por ejemplo. En total son 115 profesores de los 429 que se han decantado por impartir una asignatura o módulo de Formación Profesional.

Una de las familias que contará con mayor dotación de personal es la de Informática; desde Sistemas Electrónicos, Sistemas Electrónicos y Automáticos, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas a Equipos Electrónicos. La escasez de profesores en este ámbito llevó incluso el curso pasado a la Xunta a abrir listas de contratación para sustituciones e interinidades sin la necesidad de cursar el máster de profesorado, que es obligatorio para impartir clases.

Según los datos del CADP (Concurso de Adjudicaciones de Destino Provisional), el centro que contará con una mayor incorporación de docentes es el CIFP Valentín Paz Andrade, con 27, seguido del CIFP Politécnico de Vigo y el IES de Teis con 21; los tres muy relacionados con la industria de la automoción y la informática.

Le sigue el CIFP Audiovisual con 17, el CIFP Manuel Antonio con 12, el IES A Guía también con 12 y cierra la incorporación de nuevos docentes el IES Ricardo Mella con cinco profesores.

Los nuevos funcionarios en prácticas se incorporarán a las aulas en septiembre para su primer año de docencia.