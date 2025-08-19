Las temperatura «extremas» de la comisaría llegan a la Inspección de Trabajo

Los sindicatos JUPOL y CSIF han denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación que se vive en la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Álvaro Cunqueiro de Vigo, con «temperaturas extremas», afirman, debido al deficiente funcionamiento de la climatización, motivo por el que, en algunas de las dependencias, llegaron a superar los 35 grados este verano. Con el apoyo de más centrales sindicatos, esta situación ya fue expuesta en julio con una concentración a las puertas del edificio policial, donde concretaron que afecta a despachos donde trabajan grupos policiales y también a espacios de atención al público, como la oficina de denuncias o la de expedición del DNI y pasaporte.

Los dos sindicatos que acuden ahora a Trabajo relatan en un comunicado conjunto que se está exponiendo a trabajadores y a ciudadanos a muy altas temperaturas, lejos de las recomendadas y de las que fija la normativa de prevención de riesgos laborales. Además del «calor sofocante», agregan que en invierno las temperaturas han llegado a bajar hasta los 5 °C, con un sistema de climatización «averiado desde hace años».

50.000 euros

«La reparación, cifrada en unos 50.000 euros sigue sin ejecutarse a día de hoy», indican, al tiempo que explican que la estructura del edificio, con grandes cristaleras y poca ventilación, agrava el problema «y provoca estrés térmico, que produce síntomas como fatiga, mareos o problemas respiratorios, especialmente peligrosos para personas con patologías previas».

Los sindicatos advierten de que este no es un problema puntual, sino que se trata de una «vulneración continuada de la normativa laboral y de los derechos básicos de los trabajadores», por lo que exigen una «actuación urgente» por parte de la Inspección de Trabajo para su resolución definitiva.