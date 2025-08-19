Sorprendido tras robar en el interior de vehículos en la zona de A Florida

La Policía Local de Vigo ha detenido en las últimas horas a un hombre de 40 años, J.C.E., como presunto autor de varios robos con fuerza en vehículos estacionados en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando una patrulla acudió a la calle Fotógrafo Felipe Prosperi tras recibir un aviso por la presencia de un varón sospechoso merodeando entre los coches.

Una vez en la zona, los agentes observaron a un hombre saliendo de forma apresurada de un turismo aparcado en la calle Ángel Llanos, cuyas características coincidían con las facilitadas por el testigo que había llamado al 092.

Al pedir que se identificase, el varón aportó inicialmente datos falsos, aunque la Policía pudo comprobar después su identidad real. Cuando fue interceptado al salir del coche, el sospechoso arrojó al suelo dos linternas.

Al ser preguntado si era el dueño del coche, reconoció que no, y los policías pudieron constatar que la goma de la puerta delantera que sujeta el cristal estaba levantada. Por ello, se realizó una batida por la zona para averiguar si más vehículos habían sido forzados, y se encontró un furgón con el interior revuelto, así como otro turismo del que, según su propietario, faltaban dos linternas (las que le fueron intervenidas al sospechoso).