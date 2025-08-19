El Puerto reactiva la creación de un mirador en Ríos-Teis

La Autoridad Portuaria de Vigo prevé convertir el solar en el que se ubicaba el Antiguo restaurante Arealonga, en Ríos-Teis, en una nueva plaza con mirador al mar de más de 500 metros cuadrados. Esta intervención, con una inversión de 295.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, tiene como objetivo regenerar un espacio actualmente degradado y reconvertirlo en una zona de esparcimiento y abierta al público. El Puerto arrancará la sobras en septiembre tras posponerlas durante el verano para no generar inconvenientes a los usuarios de las playas y a los ciudadanos.

El proyecto, diseñado por la empresa Otima S. L., contempla una plataforma peatonal con gradería, zonas verdes, mobiliario urbano renovado, elementos de protección frente al mar y un pequeño escenario natural aprovechando la inclinación del terreno. También se incluirá un mirador sobre la ría de Vigo y la playa de Arealonga, así como vegetación, para conseguir un efecto confortable y reducir el impacto del sol en los periodos estivales, además de bancos, iluminación y elementos accesibles.

Esta actuación pone en valor el patrimonio cultural del entorno, como los restos de la antigua conservera Virzi, y recupera para el uso público un espacio que hasta hace poco albergaba una actividad hostelera privada. Desde el Puerto indican que dicha actuación había sido solicitada por vecinos y varias asociaciones locales y sindicales.

Otro proyecto

En paralelo, comenzará también en septiembre la renovación integral del entorno de la iglesia de San Miguel de Bouzas, con una inversión de más de 320.000 euros, y diseñada por Zubia Ingenieros. Esta intervención completa el acondicionamiento de la plaza en el entorno de la iglesia de Bouzas que da acceso al paseo marítimo que circunvala parte del sendero azul del Puerto, conectando distintas áreas.

Entre las principales actuaciones de este proyecto destacan la renovación de zonas ajardinadas y red de riego, la sustitución de pavimentos deteriorados, la reparación del sistema de iluminación con nuevas luces led, la construcción de un nuevo muro-banco para evitar el arrastre de arena y facilitar el uso como zona de descanso, la instalación de mobiliario urbano y la mejora del carril bici, entre otras.

Las ejecución de las obras, con un plazo de tres meses, se completará con diversas medidas complementarias para reforzar la seguridad de peatones y ciclistas a lo largo de todo el frente litoral de Bouzas.