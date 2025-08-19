El PP apuesta por San Roque y la Reconquista como festivos en 2026

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha avanzado este lunes su propuesta de que el Concello elija como festivos locales el 27 de marzo y el 17 de agosto para «salvar» los puentes de la Reconquista y San Roque. La concejala plantea mover un día los tradicionales no hábiles para «ampliar» la Reconquista y no perjudicar a la «gran romería urbana» de agosto dado su gran arraigo.

