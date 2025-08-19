Una nueva doble escala en Vigo protagoniza la segunda mayor arribada de cruceristas de la temporada

Por segunda vez en lo que llevamos de mes, este martes coincidieron en el puerto de Vigo dos cruceros.

El primero en llegar fue el veterano Ambience, en el que 1.350 pasajeros británicos disfrutaron en Vigo de la última escala de un recorrido por la costa atlántica peninsular desde el puerto londinense de Tilbury, de doce noches de duración y escalas en Leixoes, Portimao, Cádiz, Málaga y Vigo. Consignado por Pérez y Cía., el Ambience viaja tripulado por 568 personas, según informó dicha agencia. Ésta ha sido su segunda escala del año en el muelle vigués.

A su popa atracó el gigantesco MSC Virtuosa, en su tercera visita de la temporada, en crucero asimismo de doce noches pero con Madeira y Canarias como destinos. El buque llegó consignado por Bergé, en ruta de Arrecife a Southampton con 6.170 pasajeros británicos en su gran mayoría, pero con importantes grupos de italianos y franceses, además de 1.690 tripulantes.

Esta doble escala se saldó con la segunda mayor arribada de cruceristas y tripulantes de la temporada, con cerca de 10.000 personas.