Lleno total en los hoteles, pero el gasto se contiene

Vigo alcanzó un lleno total en los hoteles este pasado puente festivo, «un nivel superlativo» en palabras del alcalde olívico, Abel Caballero, que cifró en un 97% la ocupación, un porcentaje que ya se preveía al estar prácticamente agotadas todas las plazas de alojamiento con una semana de antelación.

Ese movimiento de turistas se espera en el sector hostelero como un punto de inflexión en un verano que no está generando una completa satisfacción en bares, cafeterías y restaurantes, que esperaban antes de la época estival una mayor facturación. «Aunque los datos de ocupación han sido buenos, hay algunas quejas de gente de la parte de hostelería porque no hay tanta alegría, tanto en gasto en cafeterías y restaurantes», señala el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, César Sánchez-Ballesteros.

A pesar de que el verano está siendo seco, ya que apenas ha llovido en los tres últimos meses, las altas temperaturas registradas en julio han condicionado la actividad de los establecimientos del Casco Vello, uno de los puntos neurálgicos del turismo vigués. «Julio fue regular. Cuando hay mucho calor, en el Casco Vello siempre notamos algo de bajón pero ya en agosto parece que está subiendo, funcionando bien aunque tampoco para tirar cohetes», comenta el presidente de la Asociación de Comercio y Hostelería del Casco Vello, Juanjo Figueroa.

Por su parte, el propietario de uno de los establecimientos de la Plaza de la Constitución reconoce que, según le trasladan también compañeros de la zona centro de la ciudad, «ha sido a partir del último fin de semana cuando todo empezó a ir algo mejor tras un julio que tardó en funcionar y unos primeros días de agosto al tran tran. Este empresario huye, sin embargo, del dramatismo porque sí se nota un incremento en la facturación, a la espera también de meses potentes como septiembre y octubre, «si respeta el tiempo», antesala de una Navidad que se ha convertido también en temporada alta para turismo y hostelería.

Uno de los sectores que goza de buena salud es el de los guías turísticos, como corroboran desde la empresa WeGalicia, que oferta dos free tours diferentes a los visitantes, además de visitas privadas.«Agosto es, con diferencia, el mes más potente para nosotros. Si en un año entero podemos dar servicio a 8.000 personas, en este mes se juntan unas 2.000», explica el CEO de WeGalicia, David Don. Puntualiza que la Navidad está también ganando cada vez más terreno y destaca que Vigo es un destino turístico de primer nivel».Sobre el perfil del cliente , WeGalicia detalla que «hay un poco de todo», destacando españoles, portugueses y latinos.