Actos

> Actividades de verano en el Pazo de Castrelos

Talleres concebidos para niños de entre 5 y 12 años de edad, planteada como una experiencia única que promueve un aprendizaje divertido, activo y significativo, favoreciendo asimismo el conocimiento y la valoración de las colecciones museísticas del patrimonio cultural de Vigo.

De 10.30 a 13.30 horas. Actividad gratuita. Información e inscripción: museoeduca@vigo.org o 615 258531. Fechas: de hoy al 22 de agosto, del 26 al 29 de agosto y del 2 al 5 de septiembre.

> Juegos de verano en familia

Actividades para los niños y para sorprender a sus acompañantes.

En el Centro Comercial Vialia-Estación de Vigo, a las 18.30 horas. Con anotación previa en el punto de información.

> Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, martes, «Enriquecemento ambiental lémures» (18.00 horas); «O mundo dos réptiles» (19.00 h.). Los asistentes fabricarán varios tipos de juguetes alimenticios y premios para los animales y observarán su comportamiento.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 19.00 a 21.00 horas. Alimentación de tortugas e iguanas, a las 13.00 horas.

Música

> Dani Font Trío + Jam Session

Proyecto que, junto a Alexandre Touceda en el contrabajo y David Puime en la batería, lleva ya más de 10 años en activo. En esta ocasión el trío presenta composiciones de autores coma Oliver Nelson, Charles Mingus ou Herbie Hancock, para dar paso a la posterior jam session.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.15 horas. Entrada: 6 euros.

Exposiciones

> «Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

> «Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa boucense.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

> «Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

> «Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160-Alcabre), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

> «100/Sem artistas brasileiros em cartaz»

Muestra colectiva entre Vigo y Río de Janeiro.

Galería Apo’strophe (Centro Comercial Plaza E). Martes, viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 horas. Hasta el 5 de septiembre.