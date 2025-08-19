Entre hipotecas, coches y tarjetas: los pleitos en masa desbordan los juzgados

Nunca se pleiteó tanto en el ámbito civil en Vigo. Los juzgados van año tras año de récord en récord sin que parezca que, por el momento, hayan tocado techo. En este contexto de litigiosidad sin freno, los órganos judiciales de esta jurisdicción afrontan un colapso histórico. Los 16 juzgados de Primera Instancia, el único de lo Mercantil y la Sección Sexta –la sala de la Audiencia de Vigo que resuelve los recursos de apelación de esta materia– acumulan la friolera de 22.730 asuntos que aguardan resolución. Un lastre nunca visto. La irrupción de la litigación en masa, un fenómeno típico del derecho anglosajón que ha llegado a España para quedarse, explica en buena medida el complicado escenario actual: empezó hace ya más de una década con las demandas contra los bancos por las polémicas participaciones preferentes, se consolidó con los pleitos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios, volvió a tomar fuerza con las reclamaciones contra las financieras por los intereses usurarios de las tarjetas «revolving» y ha vuelto a evidenciarse con el aluvión de litigios de los afectados por los sobreprecios del «cártel de los coches».

Los 16 juzgados de Primera Instancia de Vigo, entre los que se incluyen los tres especializados en Familia, tenían, a 1 de abril de este 2025, 17.960 procedimientos en trámite. El grueso, 16.623, corresponden a los 13 que llevan materia civil ordinaria. Solo hay que retroceder un puñado de años para darse cuenta de las dimensiones del atasco: en 2016 la pendencia era de apenas 4.000 asuntos. ¿Cómo se explica que se haya llegado a esta situación? Pues el colapso empezó a germinar en 2017, cuando una histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) disparó los pleitos contra las cláusulas suelo de las hipotecas. Los ciudadanos perdieron el miedo a litigar contra la banca y se animaron a luchar contra todas las condiciones abusivas que antaño campaban a sus anchas en este tipo de préstamos: el vencimiento anticipado, los intereses moratorios excesivos o los gastos hipotecarios, que han protagonizado otro aluvión de demandas que aún sigue coleando a día de hoy.

Una concentración de afectados de cláusulas suelo celebrada en 2014, hace ya más de una década, ante los antiguos juzgados de la calle Lalín. / José Lores

No solo los procedimientos contra los bancos inundan unos juzgados que se han quedado pequeños para atender tanto litigio. Animados por las miles de sentencia que se ponían del lado de los consumidores nació otro fenómeno: el de los pleitos por los astronómicos intereses de las tarjetas «revolving» y los microcréditos, sin olvidarse de los voraces «fondos buitre», que también han contribuido a desbordar estas salas de Primera Instancia.

Un caso único

También en el ámbito civil el único Juzgado de lo Mercantil de Vigo afronta una situación inédita. Nunca le faltó trabajo, pero el que tiene ahora supera todos los registros a los que se había enfrentado hasta el momento. Es un caso único en Galicia y probablemente en todo el territorio estatal. Con una carga máxima recomendada de 435 asuntos, en 2024 alcanzó los 2.600. La consecuencia es que arrancó este año con una losa de 2.344 procedimientos pendientes. Aquí también hay una explicación clara. La razón principal de la sobrecarga hay que buscarla en el escándalo del «cártel de los coches» y concretamente en el hecho de que Stellantis España S.L., que agrupa a parte de las marcas sancionadas, tenga su sede social en Vigo. Esta circunstancia ha llevado a despachos de abogados de toda España a formalizar sus casos en el juzgado olívico.

Y si esto no fuese suficiente, a modo de tormenta perfecta este tribunal también es el único competente en la ciudad para tramitar y resolver otro tipo de litigio que nació hace una década y que desde entonces no ha dejado de crecer: los concursos de acreedores que presentan las familias que, agobiadas por las deudas, se declaran en quiebra.

Una demora de dos años

Con este panorama en los órganos que resuelven en primera instancia, la segunda instancia, a la que se llega vía recurso de apelación, también se ha colapsado. La Sección Sexta es la única sala civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra con la que cuenta Vigo. No resuelve recursos mercantiles –que van a la Sección Primera de Pontevedra–, pero sí el resto de materia civil: la correspondiente a los 16 juzgados de Primera Instancia de Vigo y a los dos de Redondela. Tal torrente de trabajo ha provocado que esta primavera haya alcanzado los 2.498 casos que se acumulan a la espera de sentencia, con una demora media de dos años para que los ciudadanos vean resuelto su caso.

La Sección Sexta ha tenido que ser reforzada hasta los siete jueces que tiene ahora: a los cinco titulares se han unido dos magistradas de apoyo. La última se incorporó en julio. «Las cifras son escandalosas», afirmaban recientemente en la sala. Un adjetivo que puede extenderse a toda la jurisdicción civil en Vigo. La petición de más órganos judiciales unipersonales y de una nueva sección de la Audiencia está de nuevo con fuerza –y con razón– sobre la mesa.