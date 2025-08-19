La flor más efímera de la ciudad

El jardín botánico de la Fundación Sales se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del verano: la floración del nenúfar gigante Victoria cruziana. Todo apunta a que el fenómeno tendrá lugar en las próximas horas, lo que convierte la cita en una oportunidad única para quienes quieran contemplar esta joya botánica, la única de su especie en toda España.

Originaria de Sudamérica y traída a Vigo hace una década desde el histórico Kew Gardens de Londres, la Victoria cruziana ha encontrado en la Fundación Sales un hogar perfecto. Durante meses, sus enormes hojas circulares de hasta dos metros de diámetro atraen las miradas de los visitantes. Cada una de ellas pesa alrededor de 50 kilos y es tan resistente que podría sostener a un niño pequeño.

Nenúfar gigante a punto de florecer / Marta G. Brea

Pero lo verdaderamente excepcional ocurre cuando florece. La planta despliega de noche una gran flor blanca, que corresponde a su fase femenina. Al día siguiente, esa misma flor se abre de nuevo, esta vez teñida de rosa, en su fase masculina, antes de marchitarse. Todo el ciclo dura apenas un día y medio, lo que convierte la floración en un espectáculo tan efímero como fascinante.

Nueva instalación

En 2024, la Victoria cruziana floreció en varias ocasiones a lo largo del verano, despertando la expectación de vecinos y visitantes que se acercaron a la Fundación Sales para contemplar este milagro efímero. Este 2025, además, el ejemplar estrena una nueva instalación diseñada para mejorar sus condiciones de cultivo y garantizar que el ritual natural continúe en los próximos años.

La Fundación Sales, único jardín botánico de Vigo, alberga otras especies singulares, pero ninguna genera tanta expectación como este nenúfar gigante. Su floración, que ocurre pocas veces a lo largo del verano, se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda natural de la ciudad.

Cuando los pétalos se desplieguen, el jardín quedará envuelto en un instante irrepetible. La Victoria cruziana volverá a recordar que, aunque su floración dure solo un suspiro, su impacto permanece mucho más allá de su breve existencia. Cada verano, este nenúfar gigante convierte a la Fundación Sales en escenario de un ritual que atrae miradas, despierta curiosidad y refuerza el vínculo de Vigo con uno de los tesoros botánicos más singulares del país.