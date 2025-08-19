Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés

Cuando el verano comienza a despedirse, la ciudad vuelve a encender sus noches bajo las estrellas del Pazo de Castrelos. Desde este viernes, 22 de agosto, hasta el 6 de septiembre, los jardines de la mansión histórica se convertirán en un cine al aire libre. Seis noches para poner el broche final a esta temporada estival, donde historia, arte y cine se encuentran. Este año se celebra el centenario de la donacion del parque por parte del Marqués de Alcedo a la ciudad. Una conmemoración que recuerda cómo Vigo heredó un pulmón verde y un patrimonio cultural que concedió el primer museo de la urbe.

El alcalde, Abel Caballero resume esta propuesta de la siguiente manera: «Con el cine queremos primero la cultura cinematográfica; segundo, el espacio y el cine al aire libre como un revival de una tradicional experiencia; tercero la propia toma de posesión de la ciudad de la parte a la que fluye menos».

Caballero, Gómez y Lago en la presentación del ciclo de cine en el Pazo de Castrelos / Cedida

El ciclo, con el sugerente título «Érase una vez en una mansión británica», juega con la riqueza arquitectónica del pazo, que mezcla los salones de estilo barroco-gallego con los jardines de estilo francés e inglés. Recordando a las casas de campo que se ven en algunas de las películas proyectadas: «Emma» o «El jardín secreto». La gran pantalla situada en el jardín permitirá a los espectadores sentirse parte de ese paisaje histórico, haciendo que cada filme sea una experiencia única.

Películas programadas

Seis noches repartidas en tres viernes (22, 29 de agosto y 5 de septiembre) y tres sábados (23, 30 de agosto y 6 de septiembre), a partir de las 22 h, con películas pensadas para contentar a todos los públicos:

El acceso gratuito hasta completar el aforo, cuenta con 200 sillas frente al Pazo y espacio para quien prefiera estar de pie o para quien no le importe sentarse en el césped. Para quienes también disfrutaron de la música en el parque, esta propuesta de cine al aire libre recoge el espíritu de las veladas terminadas el pasado sábado con India Martínez.

Este agosto, el verano en Vigo no baja el telón de golpe: se despide poco a poco entre aplausos y murmullos compartidos bajo las estrellas. El pazo de Castrelos vuelve a ser escenario, esta vez de cine, y todos los vigueses están invitados.