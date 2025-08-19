En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
R. V.
La bajada térmica no frena el virulento avance de las llamas: 10.500 hectáreas pasto del fuego en solo un día
La bajada térmica no frena el avance de las llamas que calcinan ya 73.500 hectáreas. El fuego de Larouco aventaja al de Chandrexa y se convierte en el incendio más grande de Galicia. Cuatro bomberos sufren quemaduras, uno de ellos de carácter grave.
Sigue toda la información sobre los incendios en Galicia aquí.
R. V.
Galicia supera ya la terrible ola incendiaria de 2017: el fuego ha devorado 63.000 hectáreas
Los incendios de este verano rozan las 63.000 hectáreas afectadas: han superado ya los registros de la terrible campaña de 2017. Más de una decena de frentes permanecen descontrolados y la provincia de Ourense se enfrenta a seis monstruos de fuego que superan el millar de hectáreas.
DIRECTO | El incendio de A Mezquita salta a Zamora y obliga a evacuar a 1.500 personas, mientras reabre la A-52
El incendio iniciado en el municipio ourensano de A Mezquita ha saltado la frontera de Galicia y ha obligado a una gran evacuación en las localidades vecinas de la provincia de Zamora.
Paula Pérez
Los incendios avanzan sin control en Galicia
En solo 24 horas las llamas calcinaron 8.300 hectáreas en un total de 16 fuegos, de los cuales cinco ya tienen categoría de grandes incendios. El embate de las llamas durante los últimos días ha elevado a 16.600 hectáreas la superficie quemada en Galicia desde el 1 de julio. Se trata de un área similar a la que ocupan los concellos de Vigo y Mos.
Sigue aquí el directo con toda la información sobre los incendios en Galicia.
Paula Pérez
La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes
Los incendios se desmadran y ponen en jaque a toda Galicia, aunque la peor parte se la está llevando la provincia de Ourense donde la Xunta declaró ayer el nivel 2 de emergencia, lo que implica una mayor movilización de medios y recursos y ampliar el horario laboral de los bomberos forestales.
Desde primera hora de la mañana de ayer se realizaron desalojos de viviendas en Maceda y Chandrexa de Queixa, mientras las llamas se acercaron peligrosamente a la ciudad de As Burgas, afectando al polígono de Barreiros, y obligando a vecinos de la parroquia de Seixalbo a abandonar sus casas. Una residencia de mayores en A Mezquita también fue evacuada mientras que se confinó a los jóvenes de un campamento de la Estación de Manzaneda. El fuego afectó a las comunicaciones viarias y ferroviarias cortando la circulación con la Meseta. Además, cuatro bomberos resultaron heridos en las tareas de extinción.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 12 de agosto de 2025
«La bella y la bestia»: un musical para público familiar en Castrelos, Vigo Nature, yincana acuática, conciertos y exposiciones.
Carlos Ponce
Pisos protegidos de Navia salen a la venta por el doble de lo que costaron hace diez años
Propietarios aprovechan que los inmuebles quedan liberados para sacar tajada: los compraron por 130.000 y piden 260.000.
Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
Como ya ocurriera el pasado viernes, la intervención de los agentes de la Policía Nacional y de la familia de la víctima evitó in extremis el suicidio de una joven que amenzaba con lanzarse por el hueco de la escalera desde la última planta de un edificio ubicado en la calle México.
Carlos Ponce
Profesores de Vigo ya recogen en acta todo lo que se acuerda en las tutorías
Dejan constancia de lo que se habla con los padres y ambas partes firman el documento para «curarse en salud». Un directivo está presente en reuniones por asuntos delicados.
Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
La tarde ayer partía de Vigo el crucero Disney Fantasy tras hacer escala en la ciudad. Poco después, cuando navegaba a la altura de Porto do Son, tuvo que desembarcar de urgencia a una de sus pasajeras, que fue evacuada en un helicóptero de Salvamento Marítimo a un centro hospitalario.
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- El día más especial para el alcalde de Bueu