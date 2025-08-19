Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes

Los incendios se desmadran y ponen en jaque a toda Galicia, aunque la peor parte se la está llevando la provincia de Ourense donde la Xunta declaró ayer el nivel 2 de emergencia, lo que implica una mayor movilización de medios y recursos y ampliar el horario laboral de los bomberos forestales.

Desde primera hora de la mañana de ayer se realizaron desalojos de viviendas en Maceda y Chandrexa de Queixa, mientras las llamas se acercaron peligrosamente a la ciudad de As Burgas, afectando al polígono de Barreiros, y obligando a vecinos de la parroquia de Seixalbo a abandonar sus casas. Una residencia de mayores en A Mezquita también fue evacuada mientras que se confinó a los jóvenes de un campamento de la Estación de Manzaneda. El fuego afectó a las comunicaciones viarias y ferroviarias cortando la circulación con la Meseta. Además, cuatro bomberos resultaron heridos en las tareas de extinción.

