Detenido un joven de Vigo acusado de agredir y acosar a su exnovia

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un joven de 22 años, J.S.A.C., como presunto autor de un delito de violencia de género, por agredir y acosar supuestamente a su pareja.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado domingo, cuando el 092 recibió un aviso para acudir a la Avenida de Madrid, ante un posible episodio de violencia machista.

Al llegar, los agentes observaron a una mujer llorando acompañada de un varón. Ella relató que el hombre y ella habían mantenido una relación, pero que ella quería finalizarla y él no lo aceptaba, motivo por el cual la seguía a todas partes y la acosaba.

Según su relato, momentos antes se lo había encontrado rondando las inmediaciones de su domicilio, por lo que le recriminó su actitud. El joven respondió supuestamente propinándole un empujón, sujetándola del pelo y tratando de tirarla al suelo; además, la sujeto fuertemente del brazo y le provocó lesiones.

Preguntado por los policías, el chico negó los hechos y afirmó que la joven estaba alterada porque se había asustado al ver a los agentes. El joven fue detenido por la supuesta comisión de un delito de violencia de género.