Un depósito del coche lleno puede variar hasta 14 euros en función de la gasolinera

Comparar precios se ha convertido en una obligación en el día a día, más si cabe en un contexto inflacionario que está subiendo los costes de casi todos los productos. Agosto, mes de vacaciones por excelencia y en el que se incrementa el número de desplazamientos por carretera, requiere tener el vehículo listo para los viajes y, a la hora de llenar el depósito en la ciudad de Vigo, el ahorro puede ascender hasta los 14 euros a día de hoy (tomando como referencia un tanque de 65 litros de capacidad), ya que entre las estaciones de servicio del municipio, el precio del litro de carburante puede variar hasta 20 céntimos, según los datos facilitados por las gasolineras al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La proliferación de estaciones de servicio low cost, en las que todo lo tiene que realizar el cliente rebajando el coste final, situaba el litro de diésel en tres gasolineras en 1,379 euros, mientras que otros tantos establecimientos tenían el mismo tipo de combustible por encima de 1,58 euros. Un abismo similar entre precios se daba en la gasolina de 95 octanos, siendo posible encontrarla en la ciudad olívica por debajo de 1,38 euros el litro, mientras que el coste más elevado lo fijaba la gasolinera de Plaza de España, alcanzando prácticamente los 1,60 euros el litro.

Si se analizan las tarifas de las estaciones de servicio que operan en Vigo en su conjunto, el precio medio del litro de gasolina 95 se situaba estos últimos días en casi 1,49 euros, mientras que el combustible diésel estaba fijado en prácticamente 1,45 euros. Aunque estos precios son sensiblemente superiores a los que había antes de la pandemia, la situación ha dado un respiro respecto a los tres últimos veranos. En agosto de 2022, tras estallar la guerra de Ucrania y disparar el precio del carburante a niveles nunca vistos, el precio medio del litro de gasolina rozaba los 1,83 euros y el gasóleo superaba los 1,86 euros. Aquel escenario llevó al Gobierno central a aprobar una bonificación de 20 céntimos por cada litro repostado. En agosto de 2023, la gasolina estaba en 1,73 y el diésel en 1,61, mientras que el pasado verano también se notó una bajada hasta los 1,58 y 1,47 euros, respectivamente.

Lo que sí parece consolidarse es el estrechamiento cada vez más evidente entre los costes de la gasolina 95 y el gasóleo A, quedando ya muy lejana aquella brecha entre ambos carburantes. Ya en 2022, condicionado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el diésel llegó a pagarse con una tarifa más elevada, algo que revertió los dos años siguientes, con la gasolina un 7% más cara. En estos momentos, según los datos que aportan las estaciones de servicio que operan en la ciudad, apenas hay cuatro céntimos de diferencia entre ambos combustibles, una diferencia de poco más del 2%.

Repunte del consumo

La movilidad por carretera continúa al alza en los últimos años y el primer semestre del año ha sido el que más consumo de carburante ha registrado desde antes de la pandemia del covid. Así, según se desprende de los datos recopilados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) sobre el combustible despachado por las estaciones de servicio, en los seis primeros meses del año se vendieron en toda la provincia de Pontevedra algo más de 276.000 toneladas, de las que prácticamente el 805 se corresponden con gasóleo tipo A, lo que demuestra que el diésel sigue siendo el carburante más utilizado por los conductores.

Entre enero y junio de 2019, se habían consumido un total de 279.000 toneladas de gasolina 95 y gasóleo A, una cifra que se desplomó al año siguiente con el confinamiento desde mediados de marzo a las 208.940 toneladas. La cifra sufrió oscilaciones los ejercicios posteriores hasta el repunte actual, un 6% más que en 2024.