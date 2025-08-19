El Concello invierte 1,5 millones en la renovación de 65 parques infantiles
Las obras se activarán en primavera y se suman a las 66 hechas desde 2023
El Concello activará en primavera mejoras en 65 de los 160 parques infantiles de la ciudad, según anunció el alcalde, Abel Caballero, que puso en valor que «estamos llevando a cabo la renovación de todas» las zonas. El objetivo es ejecutar trabajos de mejora y reposición de juegos, firmes y vallados. Estas intervenciones se suman a las 66 realizadas desde 2023.
Las obras previstas contemplan la instalación de 72 columpios, multijuegos y figuras 3D de caucho en Alameda de Candeán; Alameda Santo André; Fragoselo; O Vao; Alameda Canario; Alameda Merlo; Rivera Atienza; Santa Clara; Sampaio; Samil Ría de Vigo; San Miguel de Oia; Sárdoma; Centro Cívico de Teis; Coutadas; Grupo San Pablo; Riouxa; Elisardo Dacosta Torres; Eugenio Arbones; Eugenio Krapf; Florida; Bouzas; Faisán; San Roque; Arenal 1 y Areal 4; Comercio; Hispanidade; Párroco José Otero; Polideportivo Berbés; Seara; Bouza 1 e 2; Campo Roxo; Mestre Prudencio Rodríguez Dios; Mondariz yVolcáns 1 e 2.
Por otro lado, se colocarán 27 vallados nuevos en Teixugueiras 8; Beade Couceiro; Alameda Bembrive; Alameda Xestoso; Meceiriña; Gorxal; Grileira; Mercado Cabral; Figueiras Caeiro; Castrelos; Alameda Merlo; Alameda Meixoeiro; Santa Clara; Alameda Andrés Gaos; Coutadas; Grupo San Pablo; Forestal Cepudo; Pablo Iglesias; Bouzas; Areal 1,2,3 e 4; Porto Rico; Praza Elíptica; Volcáns 1 y Zamáns Canteira.
Por último, se renovarán ocho pavimentos de caucho en los parques de Teixugueiras 18 e 22; Bouzas; Ribeira do Berbés, Praza do Rey; Praza Elíptica; Praza de Portugal y Venezuela.
