El BNG pide reforzar el control de acceso a vehículos en O Calvario

El BNG ha reclamado un aumento de la vigilancia en la peatonal de O Calvario ante las denuncias vecinales sobre el aumento de coches pese a la prohibición de circular en él. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, reivindicó esta peatonalización como una de las «mayores transformaciones» en la ciudad y pidió extenderlo a más ámbitos.