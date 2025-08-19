Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a una mujer en Vigo tras sufrir un desvanecimiento

Agentes de la Policía Nacional han auxiliado a una mujer que perdió el conocimiento cuando cruzaba la calle en Vigo, logrando que se recuperase en unos minutos clave que evitaron que entrase en parada cardiorrespiratoria.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto en la calle Venezuela, cuando los agentes observaron cómo un hombre pedía ayuda desde la acera. Al llegar al lugar, encontraron a la mujer tendida en el suelo, ya colocada en posición de seguridad por la persona que había solicitado auxilio. Los policías comprobaron sus constantes vitales y comenzaron a practicarle los primeros auxilios.

Instantes después se sumó una patrulla de la Policía Local de Vigo y, coincidiendo con el paso de una ambulancia por la zona, los agentes salieron a su encuentro para poner en aviso al personal sanitario, que finalmente se hizo cargo de la situación y trasladó a la mujer al hospital.

Según indicaron posteriormente los sanitarios, la rápida intervención policial fue clave para evitar que la víctima entrase en parada. Tras recibir el alta, la mujer quiso agradecer la actuación de los agentes: «Muchísimas gracias, me habéis salvado la vida; sois mis ángeles de la guarda».