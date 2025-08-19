Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a una mujer en Vigo tras sufrir un desvanecimiento
«Me habéis salvado la vida; sois mis ángeles de la guarda», agradeció la afectada al salir del hospital
Agentes de la Policía Nacional han auxiliado a una mujer que perdió el conocimiento cuando cruzaba la calle en Vigo, logrando que se recuperase en unos minutos clave que evitaron que entrase en parada cardiorrespiratoria.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto en la calle Venezuela, cuando los agentes observaron cómo un hombre pedía ayuda desde la acera. Al llegar al lugar, encontraron a la mujer tendida en el suelo, ya colocada en posición de seguridad por la persona que había solicitado auxilio. Los policías comprobaron sus constantes vitales y comenzaron a practicarle los primeros auxilios.
Instantes después se sumó una patrulla de la Policía Local de Vigo y, coincidiendo con el paso de una ambulancia por la zona, los agentes salieron a su encuentro para poner en aviso al personal sanitario, que finalmente se hizo cargo de la situación y trasladó a la mujer al hospital.
Según indicaron posteriormente los sanitarios, la rápida intervención policial fue clave para evitar que la víctima entrase en parada. Tras recibir el alta, la mujer quiso agradecer la actuación de los agentes: «Muchísimas gracias, me habéis salvado la vida; sois mis ángeles de la guarda».
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- El día más especial para el alcalde de Bueu