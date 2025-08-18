El tren a Oporto ya obliga a hacer transbordo en Viana

El Tren Celta, que comunica la estación de Vigo-Guixar con la de Porto-Campanha, dejó de ser directo desde ayer, primer día en el que se debió hacer trasbordo en Viana do Castelo por «razones operativas». Así lo anunció Renfe en un comunicado en su web, en el que explicó que este servicio intercity mantendrá sus horarios habituales, pero los viajeros tendrán que cambiar de tren.

«Rogamos disculpen las molestias», sentencia el escueto comunicado de la compañía. Ante esta noticia, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, criticó la situación del servicio, utilizado por centenares de peregrinos para llegar o regresar de sus países de origen o visitar otras regiones de Portugal, pero también por estudiantes.

Vázquez lamentó que tanto Renfe como su homóloga lusa, Comboios de Portugal, «se tiren la pelota» y «no cumplan con su obligación de servicio público».