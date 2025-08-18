La «miseria» del Tren Celta se consuma: más de 350 personas hacen transbordo en Viana

Al igual que en el poema de Penélope de Xose María Díaz Castro, el ferrocarril entre Galicia y Portugal da «un paso adiante i outro atrás, i a tea dos teus sonos non se move». Cuando por fin parecía que la línea de Alta Velocidad en la Eurorregión podía convertirse en una realidad, la convencional sufre uno de sus golpes más duros en el más de medio siglo que lleva operando. Desde este lunes 18 de agosto el Tren Celta que une Vigo y Oporto lo hace con un transbordo en Viana do Castelo por la antigüedad de los S-592 usados. El resultado en la jornada inaugural ha sido un baile contrarreloj de más de 350 personas para cambiar de convoy y un retraso de 22 minutos en el regreso a Guixar en el mismo tren.

La unidad, una de las supervivientes de las 23 alquiladas hace una década entre ambos países, salía puntual a las 8.58 horas de Vigo con apenas cuarenta asientos vacíos en los 228 de su interior. El espacio para bicicletas está limitado a dos, por lo que varios pasajeros se quedan en tierra con ellas al no poder viajar. El camello subía casi «tosiendo» hacia Redondela y Porriño. Solamente las vistas de la ría hacían que algunos viajeros levantaran su cabeza de los pocos libros y varios videojuegos en el móvil con los que mataban el rato.

También los hay que trabajan con su portátil ya que, a diferencia del AVE a Madrid la cobertura funciona casi todo el viaje. La comparativa entre ambos trayectos es recurrente. «Que hasta Ourense tardes dos horas es un poco de coña y aquí los asientos son mucho más cómodos», valora Íñigo. Este vigués y su pareja Carlota ya emplearon este servicio el año pasado a Oporto, por lo que decidieron repetir experiencia para ir a Lisboa.

Al pasaje la noticia les pilló de sorpresa por la prensa o en el correo electrónico de Renfe recibido el domingo a última hora. «Me lo recomendaron porque era más bonito, pero no sabía ni que había tren» explica Malena. Esta bonaerense lleva seis años residiendo en Galicia y siempre había apostado por el bus para el trayecto, aunque ante la visita de su prima Constanza optaron por disfrutar de estas vistas con un mate en la mano.

Tras sumar otra docena de viajeros en la parada en Valença el tren va cogiendo velocidad en una vía modernizada tras la pandemia. Pero pese a la inversión de más de 100 millones de euros, los «camellos» siguen limitados a 140 kilómetros por hora en este tramo. Al llegar a Vila Praia de Âncora el revisor de Comboios de Portugal comienza a advertir del inminente transbordo y, tras una parada en el túnel a la altura de la iglesia de Nossa Senhora da Agonía, el convoy llegó a la vía 3 de la terminal vianense.

Allí aguardaban unas 200 personas con maletas, bicis o carritos de bebés para subir en el mismo tren que daría la vuelta hacia España. Todos ellos completaron el intercambio de un automotor a otro en apenas cinco minutos mientras la megafonía lanzaba avisos de fondo. Más que de caos, la imagen es de extrañeza y desorientación en una terminal atestada por las fiestas locales. Así, el primer Tren Celta a Vigo partiría con una demora que ya no recuperaría, haciendo su entrada en Guixar a las 11.57 horas, 22 minutos más tarde de lo previsto.

A la cola de Europa

«Es una burrada, en vez de ir para adelante va para atrás» critica Emilio Martínez mientras relee un ejemplar de FARO en el retorno. Este vigués apunta a «cuestiones políticas» el cambio en el servicio ya que, como otros expertos ferroviarios, considera que con voluntad se podría haber solucionado sin llegar a esta situación. No es para menos: toma este tren de forma directa «desde hace más de 65 años» para viajar entre Viana do Castelo, donde reside con su mujer, y Vigo, donde está su familia. Este obrero ha trabajado en París o Arabia Saudí y constata el «atraso» que vive el servicio ya que «ya hace años que tenían que meter un tren alemán o algo», añade.

Precisamente desde el país germano llegó Xurxo acompañado de sus tres hijos Fridolin, Royi y Xil. Todos ellos aterrizaron ayer en el aeropuerto de Sá Carneiro para pasar unos días en la casa familiar pero, ante la falta de alternativas, tuvieron que hacer noche en Oporto. «Con el tráfico que tiene debería haber una frecuencia cada hora», reflexiona este vigués que ejerce como profesor de español en Berlín.

Y aunque en Europa es bastante común hacer este tipo de transbordos se siente especialmente molesto por la falta de información al respecto, ya que el aviso de Renfe se limitaba a apuntar a «motivos operacionales» que no parecen tener un horizonte claro. Renfe fija en el 31 de octubre la fecha límite de esta operativa mientras que Comboios la extiende hasta mediados de diciembre. «Es una miseria», insiste uno de los viajeros al llegar a la calle Areal después del mediodía. Mientras, el paso adelante del AVE no llega.