Vigo tiene un pabellón y 50 camas disponibles en previsión de desalojo por incendio

Vigo cuenta ya con un pabellón habilitado con 50 camas, listo para acoger a la ciudadanía en caso de que fuese necesario un desalojo por incendios. Es una medida que se enmarca dentro del Plan de Emergencia Municipal, que mantiene a la ciudad en vigilancia máxima.

El alcalde, Abel Caballero, informó ayer de que, aunque no se registraron incidencias significativas durante el fin de semana —más allá de la identificación de algunos vehículos en zonas forestales y un pequeño conato de incendio ya extinguido—, la prevención sigue siendo clave. Para ello hay dos puntos de observación permanentes en el Monte Alba y el Monte dos Pozos, además del uso de drones que permiten cubrir casi todo el municipio.

Envío de ayuda

Otra medida para ayudar con los fuegos será el envío de efectivos. Ayer salió un retén con cinco bomberos y un vehículo forestal pesado con depósito de 4,5 toneladas de agua. En las últimas semanas equipos de la ciudad participaron en labores de extinción en Muxía, Salceda de Caselas, Verín, Vilardevós, Oímbra y varios puntos de Ourense.

El servicio municipal de bomberos dispone de 108 efectivos, 56 de ellos en disponibilidad inmediata. La Policía Local suma 333 agentes, con 99 en cada turno y capacidad de refuerzo.

El dispositivo se completa con FCC, que aporta cisternas de agua, los 110 trabajadores de la concesionaria de parques y jardines encargados de vigilar montes y zonas verdes, y la empresa de transportes Vitrasa, lista para colaborar en evacuaciones como en 2017.