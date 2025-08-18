La mitad de las mujeres que abortan no lo harían de contar con ayudas
El COF le preguntó si continuarían con el embarazo con una aportación mensual de 500 euros durante 18 años
La natalidad en el Chuvi vuelve a retroceder un 4% este año
La natalidad no abandona la senda del descenso. Y el área con más empuje poblacional de Galicia, la que tiene su mayor maternidad, no está al margen de esta realidad. En lo que va de año, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) acumula un retroceso interanual de los partos del 4%. En el Centro de Saúde Sexual e Reproductiva —antiguo COF— de Vigo, en base a su experiencia, abogan por poner todos los medios posibles para apoyar la maternidad. Han constatado que, con una ayuda económica estable y suficiente, la mitad de las mujeres que acuden a abortar no lo harían.
Realizaron este «pequeno experimento» durante tres meses en el dispositivo ubicado en el centro de salud de Coia. «Preguntamos a tódalas mulleres que acudían a interromper o embarazo que farían se o Estado lles ofrecese un soldo de 500 euros ao mes por cada fillo ata a súa maioría de idade», explica el coordinador del COF, el ginecólogo Javier Valdés Pons. La mitad hubiera continuado con la gestación. «Non é unha valoración científica, pero da unha idea de por onde van os problemas», expone.
Argumenta que «a inversión non sería tan alta». «Cada neno galego suporía un custo total de preto de 100.000 euro en 18 anos. Unha cantidade alta, pero co soldo dun ano dalgúns funcionarios políticos poderíase pagar a crianza completa dun neno», defiende el también presidente de la Sociedade Galega de Contracepción (Sogac). «Poderiamos ser pioneiros en ofrecer unha solución real ao problema da natalidade, á xestación non desexada e á xestación tardía obrigada. E, por riba, a xente sentiríase máis comprendida e apoiada», destaca y añade: «Os nenos nas rúas serían, un pouco, de todos nós».
La Sociedade Galega de Contracepción, entre otras cuestiones, abordará este tema en la undécima edición de su congreso, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Vigo.
En la maternidad del Hospital Álvaro Cunqueiro estrenaron el año pasado sus pulmones 2.786 bebés. Representaba un descenso del 3,8% con respecto al año anterior. La caída continúa en el presente ejercicio y, por el momento, en un porcentaje muy similar. A 29 de julio del presente año, habían venido al mundo 1.563 bebés en el complejo de Beade, frente a los 1.632 de la misma fecha del año anterior. Son un 4,2% de niños nacidos menos.
Y eso que, desde junio del año pasado, el Chuvi absorbe la gran parte de la actividad de los paritorios de Povisa, que dejaron de funcionar. En el área sanitaria viguesa, los únicos hospitales en los que nacen niños son el de Beade y Vithas Vigo.
De mantenerse el mismo ritmo hasta fin de año, la proyección es que acabará en torno a los 2.675 nacidos, un 42% menos que en 2008, cuando irrumpió la última gran crisis económica. Sin embargo, no hay que irse tan atrás para percibir el desplome. Solo en el último lustro —desde la pandemia de COVID-19— ha caído una 20%.
Para el doctor Javier Valdés Pons, presidente de la Sociedade Galega de Contracepción (Sogap), entre los motivos por los que la población de Vigo está dejando de tener hijos está la precariedad laboral. «Provoca que moitas mulleres atrasen a maternidade , e outras emigren cara a rexións ou países na procura de mellores oportunidades», opina y llama la atención sobre el hecho de que entre las que sí deciden tener hijos «a tasa de fecundidade é baixa»
Pero no solo pone el foco en las mujeres: «As políticas de natalidade, pola súa banda, teñen unha efectividade limitada. Vivimos nunha sociedade onde prima o consumismo inmediato, na procura do pracer e da tranquilidade, e tamén, a independencia que dá vivir só. Nós, como xinecólogos, tamén temos parte de responsabilidade: coa contracepción e o aborto, conseguimos separar a actividade sexual da función reprodutiva. Ben, non sempre».
«Preténdese, quizais, aumentar os embarazos a expensas dos non desexados?»
En cuanto a las medidas por parte de la Xunta, reprocha que, en los últimos años «desmateláronse parcialmente os Centros de Saúde Sexual e Reprodutiva (COF)». «Descoñezo os motivos profundos desta decisión, xa que estes centros son fundamentais para garantir o acceso á anticoncepción e o aborto dende a súa creación en 1984. Preténdese, quizais, aumentar os embarazos a expensas dos non desexados?», plantea.
Sobre los planes para aumentar la dotación de las unidades de reproducción humana asistida y la inclusión en la cartera de servicios de la criopreservación de óvulos en mujeres sanas advierte que, aunque es «positivo» que los gametos sean jóvenes porque con los años aumenta el riesgo de problemas genéticos, «o atraso da maternidade tamén pode implicar riscos para a saúde da muller».
«Moitas veces, pola complexidade do mundo laboral, as mulleres vense obrigadas ou deciden vincularse completamente coa empresa, evitando as longas baixas por maternidade nos primeiros anos de vida profesional. En países con escasas axudas sociais, algunhas empresas privadas ofrecen ás súas traballadoras executivas esta técnica, asegurando a súa dispoñibilidade total. Isto non ocorre cos homes», critica el doctor y añade: «A manipulación da reprodución por parte do mundo empresarial non debería ser compensada co seu fomento. Aínda que se mellore lixeiramente a natalidade en mulleres maiores, o lóxico sería que non tiveran que agardar tanto. Que esta decisión vital non estivese condicionada polo traballo».
Si la sociedad pusiera todos los medios para apoyar la maternidad y aún así al mujer decide postergala, el doctor Valdés abre el debate sobre si la criopreservación debe ser financiada con dinero público, «xa que non estamos ante unha enfermidade, senón ante unha decisión persoal». «Que dirían os contribuíntes se lles preguntásemos onde preferirían investir os seus impostos: nestas técnicas médico-cirúrxicas ou en medidas que favorezan a natalidade mediante estímulos económicos e leis que garantan os dereitos naturais e laborais da muller a xestar»
Y el presidente de Sogac abre otro debate: «Persoalmente, chamame a atención a longa e xusta loita do feminismo polo dereito ao aborto fronte á aparente facilidade coa que se aproba a criopreservación en xestación tardía. E a xestación tardía, realmente libera ás mulleres?».
- Davila 15/08/2025