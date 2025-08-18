Hoteles de Vigo registran cancelaciones y ampliaciones por la ola de incendios

La imposibilidad de regresar a casa o de dirigirse a otra ciudad por los cortes registrados en carreteras y la interrupción del servicio de trenes debido a los incendios forestales de Ourense, Castilla y León, Extremadura y Asturias provoca un quebradero de cabeza a los negocios turísticos locales. Los hoteles, entre los más afectados, pero también los restaurantes, cafeterías, guías, pensiones o viviendas de uso turístico. Es un contratiempo que ha dejado al gremio algo tocado en un momento clave del verano, el puente por el festivo nacional del pasado viernes, 15 de agosto, día de la celebración de la Asunción de la Virgen María.

Daniele Provezza, presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) y director del Hotel Attica21 de Samil, informó que los negocios del sector registraron la semana pasada cancelaciones por la inviabilidad de los huéspedes de llegar a la urbe, pero también ampliaciones de estancias por no poder emprender el camino de vuelta debido al mismo motivo: cortes de carreteras y trenes para reforzar la seguridad de los usuarios, dos medios de transporte clave para llegar a Vigo. «Estamos facilitando la posibilidad de cancelar con los mínimos gastos o mover las reservas a otras fechas», explicó.

Un vecino trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Cualedro (Ourense) este domingo. / Brais Lorenzo / EFE

En función del hotel, la situación es diferente. Desde el Maroa, aseguraron ayer por la tarde que «lo más llamativo fueron las ampliaciones de estancia, no tanto las cancelaciones de reservas». A los que deciden prolongar su estadía, el alojamiento les ofrece un descuento al realizar la operación sin una plataforma intermediaria. En este negocio, los incendios obligan a modificar su agenda desde hace más de una semana. En cambio, en el Hotel Coia, destacaron las cancelaciones: una veintena —son 143 habitaciones en total— en la noche del miércoles para el jueves y algunas menos el resto de la semana. «Volvimos a sacarlas y las ocupó gente. Algunos huéspedes estaban en la ciudad por los conciertos de Castrelos —UB40 Featuring Ali Campbell el viernes e India Martínez el sábado—, por lo que recuperamos esas reservas», indicaron desde el establecimiento tras anotar que la cancelación por los incendios «es gratuita».

En el Hotel NH Collection, hubo tanto ampliaciones de estancias como cancelaciones de reservas, pero no en gran medida. «Sobre todo, de sábado para domingo, pero también se registraron de viernes para sábado», comentaron desde la recepción. «En el caso de cancelación, damos una solución si la reserva se ha gestionado directamente con el hotel, es decir, sin una plataforma intermediaria, y no cobramos nada. Si existe una plataforma de por medio, los huéspedes deben solucionar la situación con esta», indicaron.

Por ahora, la provincia de Pontevedra, afortunadamente, no ha sido tan castigado por los incendios como la vecina Ourense. El fin de semana, se registró uno en Amorín (Tomiño) y otro en el concello de Pazos de Borbén, en la carretera que une Amoedo con Pazos. No hubo que lamentar daños materiales ni humanos gracias a la actuación de las brigadas de Medio Rural —con medios terrestres y aéreos— vecinos y comuneros.