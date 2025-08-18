Los dos hijos que alentaron la lucha de las madres coraje contra la droga

«Fue inevitable, estaban en la sociedad, no en una burbuja», recordaba hace meses Carmen Avendaño sobre una de las etapas más duras que le tocó vivir. Cuando dos de sus cinco hijos sucumbieron al infierno de las drogas. Aquellos jóvenes, Jaime y Abel Cagiao Avendaño, fueron el germen de un movimiento valiente, ejemplar e histórico: el de la lucha de las madres coraje contra el narcotráfico y en pro de la reinserción de todos aquellos chavales, materializada en la asociación Érguete, fundada en los años 80 y que en este 2025 cumple su 40 aniversario.

Tras perder a Abel en 2001 a causa de una neumonía, Jaime, que estaba viudo y tenía un hijo, falleció este domingo, a los 57 años, también a causa de una enfermedad. «Jaime creceu canda a Asociación Érguete», destacan en la entidad viguesa que fundó y preside Carmen. «Foi o fillo dunha familia que naceu da man dun grupo de nais e algún pai que non entendía o que estaba a pasar nos seus fogares. O segundo fillo de Carmen Avendaño foi un deses afectados naquela epidemia silenciosa que asolou Galicia nos anos 80», describen.

Jaime, como después ocurrió cuando Abel también cayó en la heroína, fue de alguna manera «o impulsor dun dos movementos sociais máis relevantes na historia moderna de Galicia» «Foi o fillo que fixo que Carmen se unira a loita que comezaran outras nais», recuerdan. «Sen o amor polo seu fillo, probablemente, moitas das grandes vitorias da entidade estarían escritas doutra maneira».

«Carmen venceu xunto ás outras nais polo amor polos seus fillos. Querían velos ben, recuperalos do secuestro das drogas, e, valentes, plantaron cara a narcotraficantes, a unha sociedade que miraba para outro lado e gañaron dereitos para todas as persoas con adiccións e a súas familias», agregan. «Carmen sempre tivo aos seus fillos presentes. Eran a súa razón de ser e nos que pensou cando cruzou as portas do pazo de Baión», glosan recordando esa imagen sin duda histórica.

Jaime luchó para superar su adicción: «Puido vivir e formar unha familia grazas ao seu esforzo e o da súa familia». Abel también fue ejemplo de superación. El coraje y fuerza de su madre los salvó.