Culto, fiesta... y magia para despedirse del San Roque

Cuatro días de mucha celebración cargados de tradición, devoción, comida y música sirvieron para rendir homenaje en San Roque al patrón popular de la ciudad, protector contra las enfermedades. Ayer, en la última jornada de la romería urbana más antigua de Galicia, vecinos y visitantes aprovecharon para pedirle salud al venerado, pero también para degustar pulpo, churrasco, crepes, croquetas, empanada o choripán y, más tarde, disfrutar del espectáculo de magia de Jorge Lorenzo. Por la mañana, se disputó la tercera edición del Trofeo San Roque de fútbol femenino.

El patrón salió nuevamente en procesión tras la celebración de la eucaristía por los fallecidos de la Irmandade Cultural e Social de San Roque, la organizadora de este evento tan disfrutado en verano. Ambientaron los festejos la banda de música de Valladares y la orquesta La Banda de Ayer, con pop y rock de los 80, 90 y 2000. En la última fecha, hubo sesión vermú y una comida popular con la tradicional empanada en honor a Furrú, vecino fallecido que ofrecía una empanada gigante para que los integrantes de la hermandad recargasen las pilas. Regresó esta tradición, que no se pudo vivir el año pasado debido al incendio en la panadería Santa Rita, la cual cogió el testigo del ritual.

Borja Melchor

La presidenta de la Irmandade, Ana Caride, trasladó la «satisfacción» de la organización tras otra edición exitosa de la romería, con «una afluencia tremenda». «La ciudadanía respondió muy bien», apuntó antes de destacar la acogida excepcional del concierto de David Civera, que abarrotó el recinto. «Mucha gente descubrió San Roque y nuestra cercanía. La valoración que hacemos es sumamente positiva», resumió.

La Irmandade Cultural e Social de San Roque ensalza su «esforzo e amor profundo» para lograr «manter as tradicións e a chama viva desta celebración». «Con dedicación incansable para poder seguir gozando dunha romaría que nos une como comunidade e que honra con orgullo a nosa historia», añade tras destacar que, con este evento tan querido por los vecinos y los visitantes, «o corazón de Vigo latexa ao ritmo da devoción, a alegría e a tradición» en honor al santo. «Esta romaría, que une xeracións e acende o espírito de todo un pobo, é moito máis que unha festa: é unha mostra viva de fe, cultura e identidade», apunta.