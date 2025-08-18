Más de cien personas animan el centro al ritmo del candombe
Más de un centenar de personas desfilaron entre el Paseo de Alfonso y Porta do Sol al ritmo del candombe, género musical y estilo de danza de origen afroamericano muy asociado a Uruguay que surgió entre las comunidades afrodescendientes durante la época colonial. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2009. Los integrantes del proyecto Vigo Candombe organizaron esta salida. El sábado, se hizo en Samil.
