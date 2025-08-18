El «cártel de los coches» sume al Juzgado de lo Mercantil en un colapso histórico

El único Juzgado de lo Mercantil con sede en Vigo afronta un escenario tan inédito como grave. Los pleitos del «cártel de los coches» han sumido a esta sala ubicada en la cúspide de la Ciudad de la Justicia, en la planta 18, en un colapso histórico. El juzgado registró en 2024 la friolera de 2.602 asuntos, una cifra fuera de control si se tiene en cuenta que la carga máxima recomendada por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un tribunal de esta especialidad es de 435 procedimientos. Pese al alto nivel resolutivo, la avalancha de litigios ha derivado en que este órgano ha comenzado 2025 con una pesada losa de 2.344 asuntos pendientes de resolución, una pendencia seis veces superior a la de los otros siete juzgados gallegos de esta materia, cuyos números nada tienen que ver con los de la ciudad olívica debido a que el volumen de procedimientos nuevos que recibieron se situó en una media de 507.

El escándalo del «cártel de los coches» es el principal responsable de esta situación. El hecho de que Stellantis España S.L., que agrupa a parte de las marcas sancionadas, tenga su sede social en Vigo ha llevado a grandes y pequeños despachos de abogados a formalizar sus pleitos en esta ciudad. De esos 2.602 procedimientos que entraron en el Juzgado de lo Mercantil en 2024, casi 1.800 son de conductores afectados por los sobreprecios en la adquisición de vehículos. Y junto a estas demandas, hay otra tipología que tampoco para de crecer y que también son competencia de este órgano judicial, los concursos de acreedores presentados por familias ahogadas por las deudas: de los 399 procesos concursales que entraron en la sala el pasado año, la inmensa mayoría fueron de particulares que se declararon en quiebra.

Una de las últimas ediciones del salón del automóvil celebrado en Vigo. / Jesús de Arcos

La severa situación ha llevado al Colegio de Procuradores de Vigo a tomar cartas en el asunto, con la elaboración de un informe que analiza la evolución de los ocho juzgados de lo Mercantil de Galicia en el período de 2014 a 2024. El estudio evidencia cómo el juzgado olívico pasó de registrar 653 casos hace una década a los 2.602 del año pasado, lo que supone un 298% más. Pese al alto nivel de resolución de su magistrada –773 procedimientos en 2024, muy por encima que el resto de las salas gallegas–, la pendencia lógicamente se ha disparado. El juzgado arrancó este 2025 arrastrando 2.344 asuntos que esperaban respuesta, un 264% más que solo un año antes, lo que lo sitúa como el segundo órgano judicial más colapsado de los juzgados olívicos después de la Sección Sexta, la única sala civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, que afronta también un aluvión sin precedentes de litigiosidad debido a los pleitos bancarios, los de los «fondos buitre» o los de afectados por las tarjetas «revolving».

Situación de los juzgados de lo mercantil en Galicia / Hugo Barreiro

Población y empresas

No hay ningún juzgado de lo Mercantil gallego con una situación ni siquiera parecida a la que está sufriendo Vigo. Entre todos tienen una media de 507 asuntos ingresados y 373 pendientes. Un escenario muy saneado frente a lo que ocurre en la ciudad olívica, que cuenta con una única sala de esta especialidad –frente a las tres que tiene la ciudad de A Coruña o las dos de Pontevedra por ejemplo– pese a ser la urbe más poblada y con más empresas de Galicia. Al gran volumen de pleitos se une el hecho de que hay cierto tipo de procedimientos, como los concursos de acreedores de empresas, que suponen individualmente una gran carga de trabajo y que pueden colear durante años en el juzgado por la dificultad de liquidar bienes o por sumar muchos acreedores. Un claro ejemplo es el de la conservera Bernardo Alfageme S.A., que se declaró concluso esta primavera tras década y media de andadura judicial: el procedimiento llevaba abierto desde 2010.

Inspección del CGPJ

Con este panorama, este juzgado fue objeto hace unas semanas de una inspección ordinaria por parte del CGPJ. Ante este hecho y el que hubiesen sido informados de dicha visita con posterioridad a haberlo realizado, el decano del Colegio de Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, dirigió el pasado 14 de julio una carta a la Comisión de Inspección de Juzgados y Tribunales del órgano de gobierno de los jueces, adjuntando el informe realizado, en la que informa de la sobrecarga que está padeciendo el Mercantil vigués.

«[...] acabamos de concluir el estudio de 2024 y el atasco ha crecido casi un 400%. Para intentar ponerse al día, y a pesar de los refuerzos temporales y por lo tanto precarios, el único Juzgado de lo Mercantil que opera en Vigo ha de resolver cuatro veces más de asuntos que la media del resto de sus equivalentes gallegos. Misión imposible: en diez años su atasco ha crecido un 377%, el séxtuple que la media de los otros siete juzgados mercantiles de Galicia», expone Fandiño en dicha misiva, en la que solicita que el servicio de Inspección del Poder Judicial se reúna con los profesionales judiciales para poder llegar a una «conclusión adecuada» en el informe que elaboren.

Módulos sobrepasados

Lo cierto es que la avalancha de litigios del Juzgado de lo Mercantil vuelve a poner sobre la mesa la demanda de una segunda sala para Vigo, que ha estado latente desde que se creó la actual en 2009 tras años de reivindicaciones. La recomendación del Poder Judicial es que un tribunal de esta materia no supere los 435 asuntos anuales, incluida la ejecución. Con las cifras actuales, la ciudad necesitaría cinco juzgados más para trabajar acorde con los módulos. Unos módulos que, en todo caso, también se sobrepasarían sin el aluvión que trajo consigo el «cártel de los coches». En 2023, cuando estos litigios aún entraban a cuentagotas y cuando los concursos de acreedores de personas físicas todavía no se habían disparado de la manera en que lo han hecho, este órgano judicial contabilizó 834 procedimientos entre asuntos y ejecuciones, duplicando la carga máxima aconsejada.

José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo. / Alba Villar