El alza de ingresos de las empresas eleva a una cifra récord la recaudación por el IAE

Son muchas las variables que funcionan como termómetro de la actividad económica de un territorio y, una de ellas, es el retorno que las empresas dejan en la ciudad. Una de las formas es a través de los tributos y, en este sentido, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), una de las principales fuentes de ingreso del Concello, refleja que este año está previsto superar por primera vez los 14 millones de recaudación, casi un 10% más que hace cinco años.

Así se desprende del padrón fiscal del IAE elaborado por la Concejalía de Hacienda, tributo cuyo pago voluntario arrancará el 1 de septiembre y que deben pagar las empresas cuya facturación de 2023 (se toma siempre el dato de hace dos ejercicios) superó el millón de euros, ya que aquellas con una cifra de negocio inferior a esa cifra están exentas.

Son alrededor de 2.000 las sociedades que abonarán este año el IAE, aunque son 4.574 las actividades sujetas al tributo, dado que cada empresa debe darse de alta en tantos epígrafes como negocios tenga en marcha, puntualizan fuentes municipales. Las más de 4.500 inscripciones que constan en el padrón son casi un 17% más que las que había en 2021.

La recaudación prevista por el Concello, sin embargo, no irá íntegra a las arcas municipales, ya que la configuración de este tributo establece una cuota municipal y otra provincial. Los más de 14,3 millones se reparten en cerca de 13 millones para la administración local y casi 1,4 millones para la Diputación.

¿Qué sectores aportan más? Pues a pesar del histórico carácter industrial que ha definido siempre Vigo, el empuje en los últimos años de comercio, hostelería y turismo ha impulsado a este grupo de actividad a un liderazgo cada vez más consolidado, con las empresas de este ámbito abonando casi cinco millones de euros por su actividad económica, repartidos en 2.100 inscripciones.

La industria, por su parte, abonará este ejercicio más de 4,7 millones repartidos en 1.280 inscripciones, la gran mayoría procedentes del sector de la automoción (fabricación de vehículo y empresas auxiliares), con 4,2 millones (204 inscripciones). En un tercer escalafón se sitúa, mientras, el grupo de actividad que engloba las instituciones financieras y seguros, con 2,5 millones previstos y 1.056 inscripciones.

Padrón del Impuesto de Actividades Económicas en Vigo / Hugo Barreiro

Además, el sector del transporte y las comunicaciones (298 inscripciones) aportará 833.306 euros, la construcción casi 209.000 euros (261 inscripciones) y la energía y el agua, con 13 inscripciones, 9.379 euros. En el epígrafe denominado «Otros servicios» aparecen reflejadas 512 inscripciones y una cantidad a pagar que asciende a más de 1,1 millones.

Casos concretos

Aunque es el sector hostelero y turístico el que más aporta en su conjunto al tener gravadas más de 2.000 actividades diferentes, el padrón fiscal que maneja la Concejalía de Hacienda refleja que Stellantis sigue siendo un motor de la economía viguesa, convirtiéndose en la empresa que inyectará una mayor cantidad a las arcas municipales, por encima de los dos millones de euros.

En el listado de los contribuyentes cuyos recibos del IAE son más elevados se sitúa a continuación otra sociedad del sector de la automoción, que se dedica a la fabricación de componentes, equipos y repuestos para vehículos, con una aportación prevista al Concello de casi 600.000 euros. Entre las actividades gravadas con una cantidad en este ejercicio por encima de los 100.000 euros están tres relacionados con la venta de productos en grandes almacenes e hipermercados, el casino, otras dos de fabricación de componentes y repuestos para la automoción y una relacionada con el ámbito sanitario.

El grueso para las arcas, en este cuatrimestre

No solo llegará el turno del IAE a partir del 1 de septiembre, sino que en esa fecha está previsto que arranque también el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es, junto a las aportaciones que realiza el Estado mensualmente, el principal sustento de las arcas. En 2025, según consta en los presupuestos, está previsto recaudar por el IBI más de 77 millones.En el segundo trimestre, por su parte, se procedió a tramitar el cobro de los recibos correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Está en marcha la recaudación de la tasa de basuras.