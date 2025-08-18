Afectados por la fase dos de A Pasaxe alegan para minimizar sus afecciones
El colectivo ve riesgos urbanísticos, patrimoniales y para recursos naturales
La plataforma de afectados por el polígono de A Garrida-Pasaxe (Agapa) acaba de presentar una serie de alegaciones al convenio suscrito entre el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y el Concello de Gondomar para el desarrollo de la fase dos de esta área industrial, que persigue el desarrollo y urbanización de 600.000 metros cuadrados para facilitar la instalación de un centenar de empresas y crear 3.500 empleos.
Desde Agapa, sin embargo, entienden que el desarrollo del convenio tendrá diferentes afecciones urbanísticas, patrimoniales y para recursos naturales, por lo que han presentado una serie de alegaciones aprovechando el período de información pública, solicitando la revisión y posterior modificación del acuerdo.
En primer lugar, la plataforma insta a delimitar la zona norte con una pantalla vegetal que separe las naves del Colegio Andersen y de las viviendas más próximas. Por otro lado, entiende Agapa que hace falta incluir actuaciones de protección de la cuenca y la zona de servidumbre del río Calvo.
En tercer lugar, recuerdan que en la zona están los petroglifos da Gándara y la mámoa, elementos catalogados sobre los que nada se dice y donde se prevé un aparcamiento. El colectivo, en este sentido, recuerda también que es zona de paso del Camino de Santiago.
Por otro lado, Agapa entiende que la fase dos de A Pasaxe impediría acometer en su totalidad el anillo verde previsto para prevenir incendios. En último lugar, alertan de que el convenio no recoge nada sobre la retirada del depósito de residuos y sus posibles efectos contaminantes.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025