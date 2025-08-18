Afectados por la fase dos de A Pasaxe alegan para minimizar sus afecciones

La plataforma de afectados por el polígono de A Garrida-Pasaxe (Agapa) acaba de presentar una serie de alegaciones al convenio suscrito entre el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y el Concello de Gondomar para el desarrollo de la fase dos de esta área industrial, que persigue el desarrollo y urbanización de 600.000 metros cuadrados para facilitar la instalación de un centenar de empresas y crear 3.500 empleos.

Desde Agapa, sin embargo, entienden que el desarrollo del convenio tendrá diferentes afecciones urbanísticas, patrimoniales y para recursos naturales, por lo que han presentado una serie de alegaciones aprovechando el período de información pública, solicitando la revisión y posterior modificación del acuerdo.

En primer lugar, la plataforma insta a delimitar la zona norte con una pantalla vegetal que separe las naves del Colegio Andersen y de las viviendas más próximas. Por otro lado, entiende Agapa que hace falta incluir actuaciones de protección de la cuenca y la zona de servidumbre del río Calvo.

En tercer lugar, recuerdan que en la zona están los petroglifos da Gándara y la mámoa, elementos catalogados sobre los que nada se dice y donde se prevé un aparcamiento. El colectivo, en este sentido, recuerda también que es zona de paso del Camino de Santiago.

Por otro lado, Agapa entiende que la fase dos de A Pasaxe impediría acometer en su totalidad el anillo verde previsto para prevenir incendios. En último lugar, alertan de que el convenio no recoge nada sobre la retirada del depósito de residuos y sus posibles efectos contaminantes.