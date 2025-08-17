Vecinos desprecintan barbacoas en Vigo en plena ola de incendios

El Concello de Vigo ha alertado de la prohibición de hacer barbacoas en plena época de riesgo extremo de incendios.

Fuentes municipales denuncian que está habiendo vecinos que retiran el precinto de las barbacoas para, a pesar del peligro, hacer sus comidas, por ejemplo en los asadores de San Miguel de Oia y A Madroa.

Denunciado un vecino por una quema

Un vecino de Vigo fue denunciado en la tarde de este sábado tras realizar una quema en una finca en O Vao. Acudió la Policía Local y la Nacional tras ser alertados por personas que presenciaron las llamas y el humo.