La previa también vuelve a Balaídos: «Podemos facturar diez veces más que otro día»

Vuelve el fútbol a Balaídos y vuelven también las previas. Casi tres meses después del último partido en el coliseo vigués, ante el Rayo Vallecano que el celtismo vivió como una auténtica fiesta pese al mal trago del desenlace —solucionado una semana después para conseguir regresar a competición europea ocho años más tarde—, todo está ya listo para ver de nuevo en acción a los de Claudio Giráldez y no solo los futbolistas están preparados, sino que la hostelería del entorno del estadio vigués ya tiene todo listo para aprovechar el estímulo que suponen para sus negocios los partidos del Celta como local, viendo todavía con mayor esperanza esta temporada por jugarse al menos cuatro partidos más, los de fase de grupos de la Europa League.

«Se puede facturar hasta diez veces más que un día normal, el Celta es el motor del barrio, el corazón económico», señala Víctor, responsable de la cafetería The Movie, uno de los puntos neurálgicos de reunión de los aficionados en los momentos previos a los encuentros. Tras 17 años con el negocio, destaca que «desde el centenario todo ha ido a más y no recuerdo nada igual como estos años», dice sobre la carga de trabajo que soportan los días de partido.

Cervezas, bocadillos o empanadillas son los productos más demandados por los clientes de los locales, que no dudan en reforzar la plantilla de trabajadores para estas jornadas. «Si un día normal estamos seis personas, tenemos que estar más o menos el doble», indica Salva, de la cafetería Revi, que no podrá abrir sus puertas en el debut ante el Getafe por estar ultimando unos trabajos en el local, pero que ya se prepara para las siguientes citas: «Trabajamos bien todos los días en general, pero el fútbol claro que nos ayuda mucho», explica el hostelero, que los días de partido se ve obligado a cerrar la cocina y la carta habitual para ofrecer de comer bocadillos y empanadillas: «Si no lo hiciésemos, no daríamos abasto porque colapsaría todo».

Aunque en Revi todavía mantienen los días de partido la atención de los camareros en las mesas del interior del local, no es lo habitual en los establecimientos, que cuando toca fútbol, se limitan a servir en barra y cobrar al momento para una mejor organización, que en el caso de la cafetería Kiev incluye reservas por Whatsapp para encargar bocadillos de jamón asado, una de sus especialidades.

«Fuera de barra no podemos atender, llevamos aquí tres años y cada vez viene más gente a las previas, nos ha desbordado muchas veces», señalan Lara y José, que doblan el número de trabajadores para poder dar un servicio adecuado a la clientela, tal y como hacen en la cafetería La Praderita, situada en Manuel de Castro y sede de las peñas Irmandiños y Natxo Insa.

«Andas a 2.000 y no paras, no se entra por la puerta, es un beneficio claro que te llevas como extra a lo que haces en el día a día», comentan desde este establecimiento.

La previsión es también fundamental para afrontar los días de partido con las existencias necesarias para hacer frente a la alta demanda de la clientela. Salvo casos aislados, como fue el del partido contra el Rayo Vallecano de la penúltima jornada de la pasada Liga, que coincidió con la fiesta de final de temporada y la posibilidad de certificar la clasificación europea, no suele haber problemas de stock por la experiencia de los hosteleros. «Podemos tener casi 120 cajas de cerveza en reserva (cada una tiene 24 botellas) porque es lo que más se vende, pero también tenemos barriles suficientes», explican desde la cafetería Revi.

Todos ven ya con mucha ilusión la nueva experiencia europea que disfrutará el club y que también repercutirá en sus negocios. «Es una temporada muy ilusionante tanto a nivel deportivo como económico, sin ninguna duda», destacan Lara y José desde su cafetería, relatando también que durante los meses de verano también se ha notado más movimiento alrededor del estadio de turistas y visitantes: «Ya no es como era antes que si paraban Celta y Citroën, se reducía todo mucho, ahora se ve gente casi siempre».

Todos temen, sin embargo, la distribución de los horarios de los encuentros, uno de los temores también de los aficionados, ya que la franja escogida por LaLiga para los encuentros en Balaídos condiciona también la actividad en los locales del entorno. Todos tienen clara su preferencia. «A nosotros nos viene mucho mejor que sean los partidos por la tarde, a partir de las 19,00 horas y a poder ser los sábados», señalan desde la cafetería Kiev.

Mientras, el horario que más temen es el que coincide con la comida, sábado o domingo a las 14.00 horas, algo que se vivirá la primera jornada de septiembre con la visita del Girona. «Claro que el horario nos afecta, no es lo mismo a las dos, que la gente puede venir y tomar el vermú que por la tarde, que da más tiempo a todo», dice el propietario de Revi.

Muchos negocios apuraban estos días sus vacaciones para abrir sus puertas coincidiendo con el telón levantado de la competición, un auténtico revulsivo que genera mucho dinero también fuera del terreno del juego.