Porriño creará un carril bici para conectar Cans con el centro urbano

El Concello de Porriño construirá un carril bici que conectará el centro urbano del municipio, concretamente desde las inmediaciones del parque Gonzalo Ordóñez, con la entrada de la parroquia de Cans.

La intervención se enmarca en el proyecto titulado «Senda ciclista y pavimentación calle Antonio Palacios en el tramo calle Cruceiro-Cans» en el que además de este nuevo carril bici, se trabajará en la ampliación de las aceras y en el redimensionado y pavimentación de los viales de circulación.

En concreto, se obrará sobre un tramo de más de 1.600 metros de longitud que abarcarán una superficie total de casi 23.000 metros cuadrados. La actuación cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros que serán financiados con más de 600.000 euros a través de una ayuda de la Diputación de Pontevedra, enmarcada en el programa Reacpon.

A mayores, el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo asegura que «este carril ciclista tendrá continuidad en un futuro por la avenida Domingo Bueno hasta llegar a la rotonda de A Casilla, en Atios» afirmando que «para ese tramo ya está tramitada otra posible subvención, que supondría la unión de estas dos parroquias a través del centro del municipio».

De forma paralela, y para la mejora de la seguridad en el tráfico rodado y en los itinerarios peatonales en toda zona, está proyectada la ejecución de una rotonda que servirá de enlace entre la calle Antonio Palacios y la carretera que dá acceso a la autovía A-52.

«La creación de este carril bici formará uno de los ejes de movilidad sostenible del municipio y facilitará la entrada al centro urbano de Porriño» explica el regidor local.