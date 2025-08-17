Marta Cendón descubre las paradojas de la Catedral de Tui
La profesora de la USC habló a cien personas de las discrepancias artísticas en el templo
Cien personas, que realizaron una visita a la catedral de Tui dentro del programa «Coñece o noso patrimonio» conocieron las contradicciones artísticas existentes en la misma, gracias a la presidenta del Instituto de Estudios Tudenses y profesora de la USC, Marta Cendón.
La investigadora incidió en la «contradicción que existe entre el interior, donde la escultura románica es más figurativa y rica; y el exterior, donde la escultura gótica francesa predomina en la fachada occidental». Cendón también destacó los 800 años que se cumplen desde la consagración de la catedral.
La visita, con el título «A escultura románica e gótica na catedral de Tui», partió desde la fachada norte de la catedral e incidió en las representaciones escultóricas de la época medieval que se conservan en el exterior del templo.
