«Hay 22 bultos de 50 kilos para el team»

«Tijera», «Mosa», «Beduso», «Abedul», «Ansuz», «Cañas» y «Deva» son los nombres en clave de los policías nacionales que se infiltraron en las mafias albanesa y belga que se aliaron para introducir 1.100 kilos de cocaína a través del puerto de Vigo. La intervención de estos agentes encubiertos –que se metieron de lleno en su papel participando en las reuniones al más alto nivel con los narcotraficantes o colaborando en la descarga de la droga– es una de las singularidades del golpe policial y judicial asestado en el arranque de este 2025 a estas potentes organizaciones que pusieron el ojo en la ciudad olívica para importar grandes alijos de estupefaciente ocultos en contenedores. La participación de «topos» policiales no es la única particularidad del ambicioso operativo: la investigación ha evidenciado como las mafias de la droga ya apuestan decididamente por las criptomonedas para sus millonarias transacciones y, como detalle más anecdótico, el caso tuvo como ingrediente un extraño secuestro, finalmente archivado judicialmente, el sufrido por uno de los hoy procesados, un ciudadano holandés, en una vivienda vacacional de Teis por parte de tres hombres turcos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo acaba de dar por concluida esta investigación. El auto de procesamiento emitido el pasado 14 de julio se dirige contra 11 individuos: cinco belgas, cinco albaneses y el holandés supuestamente secuestrado. Todos están en libertad provisional con la excepción de dos de ellos, que permanecen encarcelados por otras causas. Uno es Annot M.C., alias «El Cid Campeador», al que se sitúa el frente del entramado ya que supuestamente orquestó la ilícita operación y dio detalladas instrucciones desde la prisión de Bélgica en la que continúa preso. Lo hizo valiéndose de un teléfono móvil y de aplicaciones cifradas de mensajería, principalmente Signal pero también otras como Olvid, que fueron claves en las comunicaciones entre los integrantes de las mafias y en las que también participaron los policías encubiertos, singularmente «Mosa», que se ganó la confianza de «El Cid», con el que tuvo comunicación directa y frecuente durante meses.

Una unidad de élite policial

Esta operación que contó con la participación de la Sección de Actividades Especiales, una unidad de élite de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada, ha constatado que Galicia, y particularmente Vigo, está en el punto de mira de los peligrosos clanes balcánicos. Iniciada en febrero de 2024, la investigación permitió constatar que la organización de «El Cid» intentó introducir un primer contenedor con cocaína desde Colombia a bordo del «Gemlik Express» en el verano de 2024. La droga iba a venir camuflada entre bananas, pero cuando el buque llegó al puerto olívico el 1 de julio, el resultado de la minuciosa inspección fue «negativo». El envío había resultado fallido.

Fue en esos días posteriores cuando se produjo el presunto secuestro del holandés. Este hombre era uno de los integrantes del entramado que había participado en las reuniones previas a la llegada del contenedor y, junto a él, uno de los tres turcos que después resultarían detenidos tras la denuncia de aquel rapto que, finalmente, acabó con un sobreseimiento judicial por las explicaciones poco claras dadas por la víctima.

El operativo policial en la vivienda de Teis en la que supuestamente estaba secuestrado el ciudadano holandés procesado en esta causa de narcotráfico. / Marta G. Brea

Desde un puerto de Ecuador

Tras este batacazo, los narcos se pusieron de nuevo en marcha para preparar la entrada de otra partida de droga. Se planificaron varios envíos que no fructificaron por «motivos de seguridad». Hasta que uno de ellos sí fue hacia adelante. «Buenas noticias», se escribió el 15 de diciembre en la aplicación Signal. «Salida el día 19 de diciembre de 2024 desde la terminal Guayaquil (Ecuador) y llegada el día 5 de enero de 2025 a la terminal del Puerto de Vigo (España)», escribió uno de los narcos que no han llegado a ser identificados. Días después ese mismo individuo compartió una serie de vídeos donde se veían fardos envueltos en plástico negro y se escuchaba una voz de fondo, de acento sudamericano, que decía: «Son 22 bultos de 50 kilogramos cada uno para entregar al team».

Efectivamente, el alijo de cocaína se cargó en Ecuador y llegó a bordo del «Cape Citius» a Vigo la madrugada del 8 de enero, en plena resaca de las fiestas navideñas. Aquel fue un día clave. Arsild B., «Notario», integrante de la parte albanesa, fue el encargado, tras entrar en la terminal portuaria, de cortar los precintos del contenedor con una cizalla. Tras acceder al interior del mismo y trepar sobre la mercancía legal, vio que el plan había ido sobre ruedas. «El envío de la cocaína está correcto, están los 22 fardos», anunció.

Una vivienda de alquiler en Bembrive

Mientras se preparaba todo para llevar la droga hasta una vivienda que los narcos habían alquilado en Bembrive –desde donde partiría hasta su destino definitivo– se iban sucediendo los pagos ilícitos en criptomonedas por los servicios que posibilitaron que la cocaína llegase desde Sudamérica. Y esa tarde, pasadas las 16.30 horas, cuando los confiados narcos ya habían cargado 16 de los 22 fardos en la furgoneta Fiat Ducato que los sacaría de Vigo, se produjo la explotación de la operación policial que llevaba meses controlando cada paso de estas mafias.

Junto a las detenciones de Bembrive, a las 16.43 horas varios más de los hoy procesados fueron apresados en el Centro Comercial Vialia y, media hora después, en otra casa de alquiler, se produjo el último de los arrestos. La cocaína incautada, 1..100 kilos con una riqueza del 88,15%, habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de casi 122 millones de euros.