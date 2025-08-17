«Hay 22 bultos de 50 kilos para el team»
Un extraño secuestro, agentes encubiertos, criptomonedas y mensajes cifrados son algunas de las singularidades de la investigación judicial y policial contra las tramas belga y albanesa que introdujeron 1.100 kilos de cocaína por el puerto de Vigo
«Tijera», «Mosa», «Beduso», «Abedul», «Ansuz», «Cañas» y «Deva» son los nombres en clave de los policías nacionales que se infiltraron en las mafias albanesa y belga que se aliaron para introducir 1.100 kilos de cocaína a través del puerto de Vigo. La intervención de estos agentes encubiertos –que se metieron de lleno en su papel participando en las reuniones al más alto nivel con los narcotraficantes o colaborando en la descarga de la droga– es una de las singularidades del golpe policial y judicial asestado en el arranque de este 2025 a estas potentes organizaciones que pusieron el ojo en la ciudad olívica para importar grandes alijos de estupefaciente ocultos en contenedores. La participación de «topos» policiales no es la única particularidad del ambicioso operativo: la investigación ha evidenciado como las mafias de la droga ya apuestan decididamente por las criptomonedas para sus millonarias transacciones y, como detalle más anecdótico, el caso tuvo como ingrediente un extraño secuestro, finalmente archivado judicialmente, el sufrido por uno de los hoy procesados, un ciudadano holandés, en una vivienda vacacional de Teis por parte de tres hombres turcos.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo acaba de dar por concluida esta investigación. El auto de procesamiento emitido el pasado 14 de julio se dirige contra 11 individuos: cinco belgas, cinco albaneses y el holandés supuestamente secuestrado. Todos están en libertad provisional con la excepción de dos de ellos, que permanecen encarcelados por otras causas. Uno es Annot M.C., alias «El Cid Campeador», al que se sitúa el frente del entramado ya que supuestamente orquestó la ilícita operación y dio detalladas instrucciones desde la prisión de Bélgica en la que continúa preso. Lo hizo valiéndose de un teléfono móvil y de aplicaciones cifradas de mensajería, principalmente Signal pero también otras como Olvid, que fueron claves en las comunicaciones entre los integrantes de las mafias y en las que también participaron los policías encubiertos, singularmente «Mosa», que se ganó la confianza de «El Cid», con el que tuvo comunicación directa y frecuente durante meses.
Una unidad de élite policial
Esta operación que contó con la participación de la Sección de Actividades Especiales, una unidad de élite de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada, ha constatado que Galicia, y particularmente Vigo, está en el punto de mira de los peligrosos clanes balcánicos. Iniciada en febrero de 2024, la investigación permitió constatar que la organización de «El Cid» intentó introducir un primer contenedor con cocaína desde Colombia a bordo del «Gemlik Express» en el verano de 2024. La droga iba a venir camuflada entre bananas, pero cuando el buque llegó al puerto olívico el 1 de julio, el resultado de la minuciosa inspección fue «negativo». El envío había resultado fallido.
Fue en esos días posteriores cuando se produjo el presunto secuestro del holandés. Este hombre era uno de los integrantes del entramado que había participado en las reuniones previas a la llegada del contenedor y, junto a él, uno de los tres turcos que después resultarían detenidos tras la denuncia de aquel rapto que, finalmente, acabó con un sobreseimiento judicial por las explicaciones poco claras dadas por la víctima.
Desde un puerto de Ecuador
Tras este batacazo, los narcos se pusieron de nuevo en marcha para preparar la entrada de otra partida de droga. Se planificaron varios envíos que no fructificaron por «motivos de seguridad». Hasta que uno de ellos sí fue hacia adelante. «Buenas noticias», se escribió el 15 de diciembre en la aplicación Signal. «Salida el día 19 de diciembre de 2024 desde la terminal Guayaquil (Ecuador) y llegada el día 5 de enero de 2025 a la terminal del Puerto de Vigo (España)», escribió uno de los narcos que no han llegado a ser identificados. Días después ese mismo individuo compartió una serie de vídeos donde se veían fardos envueltos en plástico negro y se escuchaba una voz de fondo, de acento sudamericano, que decía: «Son 22 bultos de 50 kilogramos cada uno para entregar al team».
Efectivamente, el alijo de cocaína se cargó en Ecuador y llegó a bordo del «Cape Citius» a Vigo la madrugada del 8 de enero, en plena resaca de las fiestas navideñas. Aquel fue un día clave. Arsild B., «Notario», integrante de la parte albanesa, fue el encargado, tras entrar en la terminal portuaria, de cortar los precintos del contenedor con una cizalla. Tras acceder al interior del mismo y trepar sobre la mercancía legal, vio que el plan había ido sobre ruedas. «El envío de la cocaína está correcto, están los 22 fardos», anunció.
Una vivienda de alquiler en Bembrive
Mientras se preparaba todo para llevar la droga hasta una vivienda que los narcos habían alquilado en Bembrive –desde donde partiría hasta su destino definitivo– se iban sucediendo los pagos ilícitos en criptomonedas por los servicios que posibilitaron que la cocaína llegase desde Sudamérica. Y esa tarde, pasadas las 16.30 horas, cuando los confiados narcos ya habían cargado 16 de los 22 fardos en la furgoneta Fiat Ducato que los sacaría de Vigo, se produjo la explotación de la operación policial que llevaba meses controlando cada paso de estas mafias.
Junto a las detenciones de Bembrive, a las 16.43 horas varios más de los hoy procesados fueron apresados en el Centro Comercial Vialia y, media hora después, en otra casa de alquiler, se produjo el último de los arrestos. La cocaína incautada, 1..100 kilos con una riqueza del 88,15%, habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de casi 122 millones de euros.
El origen de las pesquisas compromete la causa judicial
Las primeras comunicaciones entre un funcionario policial de la Sección de Actividades Especiales (SAE) y el belga al que se sitúa moviendo los hilos de la trama, Annot M.C., «El Cid Campeador», podrían comprometer esta importante causa judicial. El magistrado instructor hace referencia en el auto de procesamiento a una «duda razonable» existente en relación con la «génesis» del contacto entre dicho «agente 1» y el presunto narco a través de la aplicación Signal. «No existe constancia documental objetiva, completa y verificable del contenido de las primeras comunicaciones», afirma el juez, debido a que «el contenido de los mensajes iniciales» entre el policía y «El Cid» «ha desaparecido o no se ha conservado». En relación con esta omisión, será la sala de enjuiciamiento, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la que deberá decidir lo que proceda, razona el auto, «ya que no existe en nuestro sistema procesal un trámite en fase de instrucción para resolver tal cuestión».
¿Cuáles podrían ser las consecuencias? La resolución cita que son tres las opciones que afrontará la sala en la que recaerá el juicio. La primera no comprometería el caso. «Determinar la regularidad del inicio de la investigación y, como consecuencia de ello, la validez de la prueba obtenida en su génesis», razona el juez. Las otras dos alternativas sí que podrían echar abajo la causa. Una sería «excluir íntegramente la prueba inicial y la derivada», siguiendo la doctrina del fruto del árbol envenenado, en base a la cual cualquier evidencia obtenida ilegalmente y la que derive de ella es inadmisible en un juicio. No puede, en definitiva, usarse como prueba de cargo.La tercera y última posibilidad sería la de determinar si la participación de los investigados –concretando cuáles de ellos– ha quedado o no afectada por esa eventual irregularidad. Ha de resolverse «si hay otros autores que no han sido inducidos directa o indirectamente por la conducta de la policía a participar en el delito». Este problema en el origen de la investigación ya derivó en la excarcelación de los investigados que permanecían en prisión provisional.
