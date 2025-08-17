«Finalizar la reforma del teatro-cine Fraga costará entre 16 y 20 millones»

El arquitecto pontevedrés César Portela, galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura de España en 1999 por el edificio de la estación de autobuses de Córdoba y Medalla de Oro de la Arquitectura 2023, es el encargado de revivir el cine-teatro Fraga, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, en pleno centro. A sus 88 años, retomará su reforma, paralizada en el verano de 2011, gracias a la Xunta y la Diputación, que le compraron el edificio a Abanca el año pasado para convertirlo en un gran espacio cultural. Fue él mismo quien diseñó la rehabilitación frustrada hace unos 14 años. Reconoce que trabajar en la urbe “siempre es un placer”. Dan fe de ellos los proyectos que llevan su sello, como el Museo do Mar, el auditorio Mar de Vigo, el Verbum, la residencia de mayores de Barreiro o la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo. “Me encanta poder pasear por la ciudad y ver el resultado de mi trabajo”, subraya.

¿Cómo afronta esta oportunidad de retomar la obra del Fraga?

Es una satisfacción profesional y personal. Cuando un proyecto se empieza y se detiene, supone un shock. Y retomarlo es un reto. Con el Fraga, tengo una relación muy antigua: la primera película que vi de niño, Botón de Ancla, se estrenó allí. Además, acompañaba a mi padre a Vigo con frecuencia, así que el edificio tiene un valor personal y profesional para mí.

¿Qué desafíos implica retomar la obra después de tanto tiempo?

Los tiempos han cambiado, así que hay que ajustar el proyecto a la nueva normativa, aunque no varía mucho. El gran reto es que sea útil y cómodo para quienes lo habiten, que no se sientan oprimidos, y que los protagonistas de cualquier acto, ya sean espectadores o actores, tengan comodidad y facilidad de movimiento.

¿Hay alguna tarea que vaya a ser más complicada?

Sí, las evacuaciones son un desafío, porque las exigencias actuales son mayores. También hay que revisar las instalaciones de la obra, que estuvo parada 14 años, y asegurar que todo funcione. Pero el reto fundamental es que la obra quede muy bien. No puedo permitirme que el Fraga quede mal ni ante Vigo, donde tengo muchos amigos, ni ante mí.

¿Qué elementos del diseño original se van a mantener?

Prácticamente todo. Hay pequeños detalles que se ajustarán, pero la esencia del proyecto se respeta. Solo se revisarán las instalaciones y algunas mejoras energéticas. Es un proyecto muy grande con muchos aspectos a considerar.

¿Hay alguna zona del Fraga que le haga especial ilusión terminar ahora?

Me interesa mejorar la accesibilidad y transformar la sala de fiestas en un espacio cultural, con seminarios y talleres de artesanía para jóvenes. Es un proyecto en cierta medida nuevo, pero respetando los elementos de valor del teatro, obra de Luis Gutiérrez Soto, un gran arquitecto.

¿En qué estado se encuentra actualmente la obra?

Aproximadamente, un 60% estaba realizada cuando se detuvo. Queda un 40%, y algunas cosas ya hechas podrían necesitar revisión.

¿Qué opina sobre los usos que se proponen para el Fraga?

Me gustan. El cambio principal es la sala de fiestas, que se convertirá en un espacio para reuniones culturales, seminarios y exposiciones.

¿Hay alguna zona que cree que destacará para el público?

Siempre me ha llamado mucha la atención que, desde la cubierta de la quinta planta, hay como una grieta y puedes llegar a un punto desde el que se ve la ría. Eso a mí me sorprendió porque, cuando te mueves por Vigo y llegas al Fraga, está en el centro de la ciudad, rodeado de edificios, y dices tú, bueno, ¿dónde está la ría, ¿no? Pues se puede ver la ría desde la cubierta.

¿Cuántas personas trabajan en la redacción del proyecto?

Un equipo de casi 20 personas: arquitectos, calculistas de estructura e instalaciones o restauradores de paredes, escaleras, barandillas, lámparas, etc. Parte del equipo es de mi estudio y otra parte, externa. Algunos ya trabajaron en la primera fase del proyecto.

¿Desde cuándo están trabajando en el proyecto?

Estamos trabajando desde que se mencionó por primera vez que nos podían encargar el proyecto: desde hace dos o tres meses, con mucha dedicación. Ya estamos trabajando muy duro. Tenemos septiembre y octubre para realizar el proyecto básico, que será revisado después por las administraciones antes del proyecto de ejecución al tratarse de un inmueble protegido.

¿Es más difícil realizar este proyecto para la actual reforma que para la anterior?

No hay grandes novedades, pero sí hay que cuidar la eliminación de la discoteca y la insonorización para no molestar al vecindario durante conciertos o representaciones.

Será un centro cultural muy importante para Vigo, continuando la idea de quienes lo construyeron

¿Considera este proyecto uno de los más importantes de su carrera?

Todos los proyectos son importantes para mí. Trato a todos como si fueran para mí, desde una casa pequeña hasta el auditorio Mar de Vigo. En el caso del Fraga, pienso en el confort de todos los usuarios, desde espectadores hasta actores. Tengo que ponerme en el supuesto de que soy un asistente. Quiero estar cómodo, oír bien y disfrutar. Y también tengo que ponerme en el supuesto de que soy el actor que está actuando allí. Quiero que esté cómodo, que se sienta libre y pueda actuar con mucha libertad, mucha seguridad y mucho placer.

¿Cuántos obreros trabajarán en la reforma?

Dependerá de la organización con la empresa constructora. Habrá momentos con más y momentos con menos trabajadores.

¿Tiene especial ilusión por algún uso del Fraga una vez esté terminado?

Me gustaría ver películas que vi de niño, cuando me llevaban mis padres, y asistir a seminarios y charlas culturales. No podría elegir una película concreta para la inauguración, me gustaría volver a verlas todas.

¿Cómo definiría al Fraga una vez reabierto?

Un centro cultural muy importante para Vigo, continuando la idea de quienes lo construyeron.

¿Tienen estimado el coste de la finalización de la reforma?

Entre 16 y 20 millones de euros, pero es una cifra estimada que habrá que revisar detalladamente.

¿Tiene fechas previstas para el inicio y finalización de la obra?

Dependerán de los tiempos de la tramitación. El proyecto básico debe estar listo a finales de octubre para que se pueda revisar luego con la intención de tener el proyecto de ejecución a principios del año siguiente e incluso la autorización de comienzo de obra. Después, se tendrá que sacar a concurso para adjudicar las obras a una empresa constructora. Puede que sea un año y pico de obra.