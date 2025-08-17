Diego de la Puente, nuevo teniente de la Guardia Civil en el cuartel de Baiona
Baiona
El Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado del Capitán-Jefe de la Compañía de Vigo, Rafael Antonio Pereira López, dieron la bienvenida al nuevo Teniente-Comandante del puesto principal de Baiona-Nigrán, Diego De La Puente Martínez. El nuevo responsable visitó al alcalde en las dependencias oficiales del Concello baionés.
«Desde el Concello de Baiona queremos dar todo nuestro apoyo al nuevo responsable del cuartel para realizar su labor en nuestra villa, en la cual, le prestaremos nuestra ayuda en todo lo posible para que su trabajo en defensa de los vecinos sea lo más efectiva posible», indicó el Concello.
El nuevo oficial ya está trabajando en el puesto de la Villa Real desde mediados de la semana.
