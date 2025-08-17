Un vigués estrena el crucero más grande del mundo

El mar Caribe acaba de vivir un estreno histórico: el Star of the Seas, el crucero más grande del mundo, ha realizado su viaje inaugural con miles de invitados VIP internacionales antes de abrir sus puertas a los primeros pasajeros de pago este 16 de agosto en Port Cañaveral. Entre los afortunados se encontraba un vigués, Félix González, conocido en el sector por su canal de YouTube y como editor de la web decana de cruceros InfoCruceros.com.

Jardín interior del crucero con plantas naturales. | / Fotos: F.G

Viaje sostenible

Una de los salones para los 7.600 pasajeros. | / Fotos: F.G

Una de las piscinas panorámicas del barco. | / Fotos: F.G

Con 248.663 toneladas de registro bruto, es el segundo barco de la clase Icon, una nueva generación de embarcaciones que combinan entretenimiento, alta cocina y sostenibilidad. «Viajar en uno de estos barcos es comparable a pasar una semana en un parque temático, pero para mí la experiencia es mucho mejor porque hay gastronomía de calidad, espectáculos de nivel Broadway y opciones de entretenimiento como las piscinas», explica González.

El interior del Star of the Seas está diseñado como una auténtica ciudad flotante organizada en vecindarios temáticos: el AquaDome, una cúpula de cristal en proa con salón panorámico y espectáculos de danza, acrobacias o natación sincronizada, la Royal Promenade, una calle interior presidida por la Perla, una imponente estructura circular que combina diseño y función estructural y Central Park, «un oasis con más de 30.000 plantas naturales». Los más pequeños encuentran su lugar en Surfside, con carrusel, zonas de agua y un buffet familiar, mientras que las emociones fuertes llegan en Thrill Island, con rocódromo, un circuito de aventuras suspendido sobre la borda y un parque acuático de categoría 6.

Zonas de descanso

Para los que prefieren relajarse están las áreas Chill, con jacuzzis, y Hideaway, una piscina infinita en popa reservada solo para adultos. «Todos los detalles están pensados, incluso pudimos saludar a Sailor, el golden retriever que es la mascota oficial del barco y vive abordo», añade González.

Sostenibilidad

El Star of the Seas está impulsado por Gas Natural Licuado, el combustible marino más limpio disponible y pronto tendrá un hermano europeo, el Legend of the Seas, que será inaugurado en Barcelona en agosto de 2026 y permanecerá en la ciudad hasta noviembre. «Estos barcos han generado unas expectativas increíbles a nivel internacional, y desde luego no son la opción más barata ahora mismo para hacer un crucero, pero sin duda merecen cada euro gastado», concluye el vigués.