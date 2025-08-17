Condenada una empresa de limpieza por la caída de un vecino

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha corregido una sentencia dictada en primera instancia y ha condenado a una empresa de limpieza y a su compañía aseguradora a indemnizar con 12.192 euros a un hombre que se cayó por las escaleras de su edificio debido a que estaban mojadas a consecuencia de que una trabajadora las acababa de fregar.

La sentencia inicial, la emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo, exculpó a la demandada al no apreciar un proceder negligente de la empleada. Pero la Audiencia no comparte dicho criterio en relación con estos hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2022, cuando el afectado resultó con lesiones tras resbalar y caerse en el último tramo de las escaleras.

Sin señal de advertencia

Una de las claves para que el caso haya acabado en condena es que la empresa no consiguió acreditar «que se hubiera advertido que se estaban desarrollando dichas labores de limpieza». La testigo que declaró en la vista no pudo aclarar si la trabajadora había puesto una señal de advertencia para avisar de que dicho tramo estaba mojado. A mayores, las escaleras donde ocurrió todo son interiores «y no permitían apreciar la presencia de la empresa de limpieza» que se encarga del mantenimiento de las zonas comunes del edificio.

«La ausencia de todo indicio que indique la labor que se estaba o se acababa de realizar permite entender que no se puede trasladar a los vecinos que tomen mayores precauciones que las lógicas de deambular por las escaleras del portal donde residen», se concluye en esta sentencia ya firme.