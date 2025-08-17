Los bajos comerciales sin actividad llegan a cuadriplicarse fuera de la «milla de oro»

El dinamismo y la vida de una calle o un barrio depende en buena medida de la actividad económica que se genere en la zona y, en eso, el impulso de negocios, ya sean de gran tamaño o más modestos, tiene mucho que decir. En este sentido, en Vigo se perciben diferencias notables en función del punto de la ciudad en que uno se encuentre, con el nivel de bajos comerciales vacíos llegando a multiplicarse por tres y casi cuatro en función de la ubicación.

Así se desprende de un recorrido a pie de calle realizado por este periódico por nueve tramos diferentes. Al cruzar los datos del total de locales habilitados y cuántos de ellos están sin uso, esto refleja que es en la «milla de oro» que conforma el eje de Porta do Sol, Príncipe y el primer tramo de Urzáiz hasta Gran Vía, donde hay un mayor porcentaje de ocupación de bajos comerciales, aunque en este listado también se cuela el tramo peatonal de Urzáiz que cruza el barrio de O Calvario y que con un 87,2% tiene el segundo porcentaje más reducido de locales vacíos (están funcionando 88 de 101), una prueba de la buena salud de esta vía, muy transitada todos los días de la semana y que ofrece una gran diversidad, con negocios de alimentación, moda, hostelería o telefonía móvil.

Es Príncipe, arteria comercial por excelencia, la que presenta en estos momentos la ocupación más elevada, con un 89% de los bajos (57 de 64) con actividad y un movimiento constante, como se constata al comprobar que hay en estos momentos obras a pleno rendimiento para acondicionar nuevos establecimientos o que ya está confirmado el desembarco de dos nuevas tiendas de moda, sector que copa casi la mitad de los negocios.

El podio de ocupación comercial lo completa la calle Urzáiz desde Colón hasta el cruce con Lepanto y Gran Vía, donde permiten entrar a comprar y consumir el 86,2% de los 65 bajos que se reparten a ambos lados de la calzada, primando en el izquierdo los negocios de hostelería y, en el derecho, tiendas de ropa, ópticas o perfumerías. En Porta do Sol, mientras, la peatonalización ha dinamizado la zona y, aunque apenas hay una veintena de bajos comerciales, solo tres están sin actividad.

No hay que abandonar el centro de la ciudad para encontrar una cara radicalmente opuesta para la actividad económica, ya que el recorrido por Elduayen y Paseo de Alfonso ofrece una panorámica todavía no muy halagüeña, con menos del 40% de locales instalados en ambos lados de la calle sin uso, el porcentaje más alto de las zonas estudiadas para esta información. Aunque el escenario es algo mejor que el de hace unos años tras el cierre para la construcción del túnel que ahora está previsto prolongar hasta más allá del barrio do Cura, no hay todavía un elevado poder de atracción para el empresariado.

Ocupacion de bajos comerciales en vigo / Hugo Barreiro

Una situación similar, con datos preocupantes, es la que se vive en la principal arteria del barrio de Teis, Sanjurjo Badía, donde los cierres han llevado a contar en esta larga calle (es en la que más bajos comerciales se contabilizan de las vías estudiadas) con hasta un 30% de los 158 locales sin actividad. El entorno de la praza da Independencia, por su parte, tampoco pasa por un buen momento, ya que de los 127 espacios que se distribuyen por la plaza y cales aledañas, casi un 27% están cerrados o en búsqueda de inquilino.

Mientras, en As Travesas y Balaídos, la avenida da Florida presenta cifras algo más optimistas, al situarse esta calle en más de un 81% de ocupación entre praza de América y la confluencia con Manuel de Castro. El porcentaje es similar al que registra la rúa Urzáiz en el tramo comprendido entre Gran Vía y Gregorio Espino, cuyo dinamismo es algo más reducido que en las zonas más cotizadas de la calle. Unos metros de distancia pueden marcar la diferencia.

Altos alquileres y falta de relevo, problemas

«Sin comercio en las calles no hay barrio». Así de rotundo se manifiesta el presidente de la Federación Provincial de Comercio y de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de As Travesas, Iván Iglesias, que realiza un claro diagnóstico de los «problemas» existentes para incrementar el nivel de ocupación de los bajos, especialmente en las zonas alejadas del centro, aunque señala que también en el corazón de la urbe hay retos.

«Los precios que muchos propietarios, que no tienen necesidad acuciante, ponen son muy elevados y no los bajan. Además, hay un claro problema de relevo generacional en muchos negocios», explica Iglesias.

En estos momentos, según recoge el portal Idealista, se ofertan para su venta un total de 865 locales comerciales, con el precio medio del metro cuadrado fijado en 1.101 euros. Mientras, los interesados en alquilar un inmueble tienen a su disposición casi 700 opciones. El precio medio del metro cuadrado para arrendar es de 7,53 euros al mes.