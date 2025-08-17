La AP-9 cumple dos años desde el fin de su última prórroga ilegal sin horizonte para su rescate

En Italia el 25 de abril, en Países Bajos el 5 de mayo y en Estados Unidos, el 4 de julio, pero en Galicia tocará seguir esperando por el Día de la Liberación particular. Y es que el 18 de agosto aspira a convertirse en una fecha señalada para los miles de conductores que cada jornada pagan por recorrer la Autopista del Atlántico. La concesión firmada hace más de medio siglo por Francisco Franco en el Pazo de Meirás debería haber finalizado hace ahora dos años. Sin embargo, la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar y considerada ilegal por parte de la Comisión Europea hace que haya que esperar hasta el 2048 para tener que dejar de pagar estos tributos.

Sin embargo, estos dos años no han sido precisamente de incertidumbre para las cuentas de la concesionaria. Más bien todo lo contrario. Durante el primer semestre de 2025 la facturación creció un 9,27% hasta los 105,56 millones de euros. A su favor ha jugado el aumento del tráfico gracias al dinamismo económico, el aumento de los turistas y muy especialmente el aumento de las bonificaciones concedidas por el Gobierno. Y es que los fondos públicos aportaron a las últimas cuentas depositadas ante la CNMC anotan 41,6 millones, doce más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra, curiosamente, se queda a punto de igualar los 44,5 millones de beneficio neto que logró hasta el 30 de junio. De esta manera, cada día logró ingresar 250.000 euros «limpios» de gastos de personal, financieros o impositivos por explotar esta infraestructura sin alternativa gratuita.

A ello se suman los 172,9 millones de euros de beneficios netos en los dos últimos ejercicios en los que la última prórroga ya no debería estar en vigor. Abriendo el foco hasta 2019, año en el que la Asociación «En Colectivo» interpuso su demanda en Bruselas, la facturación supera los 1.000 millones de euros a costa de los trabajadores, transportistas, estudiantes y turistas que sustentan la economía gallega. Mientras tanto, el negocio para el fondo de pensiones neerlandés APG y la suiza Swiss Life —propietarios desde el pasado otoño de Audasa— parece asegurado.

Silencio administrativo

Como ya ocurrió en 2022 y 2023 a la hora de explicar los motivos que llevaron a la prórroga de 25 años sin un concurso público, el Gobierno ha vuelto a optar por un cerrojazo informativo sobre este expediente sancionador. Según ha podido saber FARO, el ejecutivo no ha remitido al resto de partidos la carta enviada en esta ocasión por Bruselas en la que urge a iniciar la vía judicial para solucionar el caso.

En abril del pasado año el excomisario de Competencia, Thierry Breton, aseguró que «el verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por 25 años era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable».

De esta manera certifica que no sólo no se garantizó «la transparencia e igualdad de trato a los licitadores» en este contrato de explotación, sino que se hizo para maximizar el precio en la privatización de Audasa y su matriz Enausa llevada a cabo por el Gobierno de Aznar dos años después.

Por ahora la única comunicación al respecto llegó el propio día del segundo dictamen. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, insistió entonces en reafirmar la hoja de ruta del Ejecutivo tras el demoledor dictamen de la Comisión Europea, que pasa por estirar al máximo el plazo posible para alegar y, en su caso, presentar nuevos recursos. Blanco incidió también en que lo que toca ahora es mantener la política de bonificaciones en los peajes.