El flamenco pop y la fusión de sonidos resonaron anoche en la ciudad de la mano de India Martínez. La artista cordobesa lleno el auditorio al aire libre con su poderosa voz y su magnetismo sobre el escenario, ofreciendo un espectáculo en el que tradición y modernidad caminaron de la mano. Con un repertorio que viajó entre sus nuevas canciones y los clásicos que la han convertido en un referente, la velada se vio marcada por un público entregado de principio a fin.

«90 minutos» de música en Castrelos

Nuevo proyecto

Tras la sesión de reggae que protagonizó UB40 el viernes, Castrelos cambió de registro para dejarse llevar por la fuerza interpretativa de India. La cantante llegó a Vigo en la gira de su último disco , «Aguachile», un proyecto en el que explora nuevos ritmos con acento latino y toques urbanos.

Pasadas las 22 horas y con los vigueses silbando, la cantante comenzó a presentar en directo varias piezas de su nuevo trabajo. «Se me olvidó otra vez» marcó el arranque de esta parte del concierto con una explosión de energía y baile. Le siguieron otras como «Castigo», donde los toques mexicanos se mezclaron con su raíz flamenca, y «Borrachira perdía», que desató los coros de los asistentes. Durante la velada, no dudó en dirigirse al auditorio: «Quiero que esta noche os dejéis llevar, os sintais libres y dejéis vuestros problemas fuera».

El momento más esperado de la noche llegó cuando India Martínez rescató uno de sus éxitos más recordados, «90 minutos». Apenas sonaron las primeras notas, el público respondió con una ovación, acompañando a la artista en una interpretación cargada de recuerdos. Fue un viaje a los inicios de su carrera que provocó una unión especial con los oyentes y demostró que, a pesar del paso del tiempo, sus canciones siguen teniendo un lugar en la memoria colectiva. Ese no fue el único instante de nostalgia, a lo largo del concierto también rescató temas como «Ángel».

La artista alternó así lo nuevo y lo clásico en un concierto que fue creciendo en intensidad y complicidad con el público. Su voz, siempre cargada de matices, se acompañó de una puesta en escena cuidada y de una banda que supo sostener con solvencia la mezcla de estilos que define el universo sonoro de la cantante. Manteniéndose fiel a la tradición, el alcalde Abel Caballero fue el encargado de abrir la noche. «Es la música en esencia, una cantante excepcional de mérito internacional», exclamó.

Con su actuación, India Martínez puso el broche final a la programación de Vigo en Festas. Tras un verano en el que el escenario de Castrelos vibró con propuestas tan variadas como el trap, la música sinfónica o el folclore, la cordobesa fue la encargada de despedir una temporada que volvió a reunir a miles de personas en torno a la música en directo.