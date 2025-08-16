El pazo que cura con su historia

Cruzar las puertas del pazo de San Roque es teletransportarse al siglo XVIII. Hoy, como entonces, el aire del barrio se carga de música, olor a brasas y anécdotas de los vecinos durante la romería urbana más antigua de Galicia.

Las campanas repicaban mientras los asistentes se aproximaban en la procesión con la Virgen María en alto (en el día de su festividad) para que esta se pudiese encontrar con San Roque a la entrada de la casa señorial. La abarrotada eucaristía alaba a estas dos figuras santas, ambas muy importantes para la ciudad, entre cantos, ofrendas y un ambiente cargado de emoción.

El espíritu de la hermandad de San Roque

Teresa, vicepresidenta de la hermandad, es una de las responsables que dan vida a esta feria cada año. «San Roque es una fiesta de Vigo, por eso vamos a intentar que todos los 15 toquen grupos solo de Vigo», explica. Esa identidad local y amor por una romería que lleva más de tres siglos latiendo se nota en cada detalle: la comida local, las artesanías hechas a mano y la complicidad entre generaciones, convierten a San Roque en algo mucho más que una fiesta: es un lazo vivo entre pasado y presente.

Teresa, vicepresidenta de la hermandad de San Roque / Marta G. Brea

La importancia de la comida

El sabor a hogar es una de las piezas más importantes, por eso, esto no sería lo mismo sin los puestos como el de Javier García. La «Pulpería y churrasquería Campañó» lleva cerca de 40 años alimentando a los calurosos comensales que se reúnen en el pazo. «El pulpo todo el mundo lo prueba», confirma mientras sostiene uno de ellos. Detrás del olor de pan recién hecho está José Rodas, del horno de leña «Xantar da Lareira», que con orgullo señala que sus productos y harinas son igual de artesanales que la propia elaboración de su género: «utilizamos harinas del país molidas a piedra, lo que más se vende son las empanadas y los bollos preñados».

El mercadillo artesanal

Aunque el aspecto de la comida llame la atención, los ojos se desvían con los diferentes colores y formas del mercado artesanal. En uno de los puestos, «Tu llave cord», se venden pulseras, pendientes y llaveros de madera y resina, elaborados prácticamente al momento con el láser. La precisión de la máquina se une con el toque humano, mezclando modernidad y tradición se mezclan en este lugar.

«Pues eres Médico divino con prodigiosas señales, líbranos de pestes y males», esta es una parte del himno dedicado al santo, también conocido como «o santo milagreiro». Hay varios puestos que ofertan velas para que los fieles puedan dar su ofrenda. Jorge González explica la tradición de estas velas curativas: «Se hacen con parafina y con aceite, la gente las coge cuando tienen un problema de corazón, una enfermedad o se van a operar. Escogen la parte del cuerpo que quieren que se cure». Corazones, piernas o manos de cera se convierten así en plegarias visibles, una forma de pedir protección que ha sobrevivido años.

Jorge González en su puesto de velas curativas. / Marta G. Brea

Sin duda la música es uno de los pilares de la romería. Ayer tocaron «Faino ti», un dúo de rumbas del barrio de Coia, para entretener a los que tras la misa decidieron quedarse a comer. Por la noche el turno fue para el «Maketón de LOS 40 Vigo», que cerraron la jornada con alegría, recordando el importante papel de las bandas viguesas.

La romería continúa

La fiesta continúa hoy, el propio día de San Roque, con la misa solemne y la procesión a las doce. Por la tarde, habrá dos misas —a las 17.00 y 18.00 h— en la capilla del pazo. Entrada la noche, la música y los grupos locales toman el protagonismo de nuevo, con la banda de Gaitas «Charamuscas» y «El último guateke». El gran día termina con la actuación de David Civera que, como bromea la vicepresidenta de la hermandad: «lo conoce mi abuela, mi madre y mi hija».

Esta romería demuestra, una vez más, que la ciudad y el pazo saben conjugar historia y fiesta, llenando de vida sus patios cada verano y mantieniendo viva una tradición que une generaciones. Desde las misas y procesiones hasta la música en vivo, pasando por la comida y las velas curativas, San Roque sigue siendo un punto de encuentro donde pasado y presente se unen, consolidándose como una celebración que refleja la identidad de Vigo y de sus vecinos.

Procesión de la Virgen Urkupiña en Vigo / Marta G. Brea