Los psicotécnicos requieren cada vez más informes médicos para dar el carné

El Reglamento General de Circulación no contempla ninguna prohibición automática para la obtención del carné de conducir, ni la edad, ni tampoco una patología médica. Eso sí, los que padezcan alguna enfermedad o deficiencia que les incapacite para obtener un permiso o licencia de conducción «ordinario» podrán obtener un carné extraordinario sujeto a las condiciones restrictivas según cada situación o caso particular.

Códigos

Esto viene reflejado en el propio documento, a través de unos códigos que recogen las restricciones o limitaciones que debe cumplir cada conductor: 01, indica corrección o protección de la visión, es decir, que necesitas gafas o lentillas para conducir; 02, indica que necesitas llevar una prótesis auditiva en uno o ambos oídos; 10, significa que el vehículo debe llevar transmisión adaptada o el 101, que limita la velocidad máxima.

Lo cierto es que se vuelto habitual que los permisos de conducir, bien por renovación o de primera expedición, cuenten con estas restricciones, hasta el punto de que los profesionales de centros psicotécnicos –encargados de evaluar las aptitudes psicofísicas válidas para la obtención del carné– se están viendo obligados con mayor frecuencia a requerir informes médicos de los conductores para expedir el carné y fijar las restricciones más adecuadas con su diagnóstico, especialmente ante casos de medicación pautada, como consumo de antidepresivos u otros fármacos, por ejemplo, para el TDAH. «Nunca hay un caso igual ni se imponen restricciones de forma homogénea. Es importante conocer cómo una determinada patología le afecta a determinada persona en la conducción para fijar estas limitaciones», cuentan desde el Psicotécnico Plaza América.

Esta profesional explica que según la prescripción médica y el estado del conductor, se determinan las restricciones. «Nosotros no tenemos la obligación de saber qué patología o qué padece un conductor, pero sí es ilegal no decirlo. A raíz de ahí solicitamos informes médicos para limitar, por ejemplo, la velocidad máxima de circulación, las horas, si es diurna o nocturna... en casos muy graves se agudizan mas o menos estas restricciones», amplía la profesional.

Testigo de esta realidad también es Diego Núñez, propietario de la Autoescuela Garfield. «Hay cuatro capacidades a determinar en los psicotécnicos; desde la visual o motora a la cognitiva. Lo cierto es que como vemos que ya muchos jóvenes consumen fármacos por temas de ansiedad o depresión, eso al final se iba a acabar traduciendo también en restricciones o limitaciones en los permisos de circulación», relata.

Este profesional destaca la importancia de que cada conductor traslade en estos psicotécnicos sus patologías. «Deben conocer y tener información sobre la medicación que consumo en, o si padecen enfermedades cardiacas, por ejemplo. A causa de estas u otras circunstancias puede adaptársele el vehículo o limitar su conducción, pero siempre por el bien de todos», comenta el responsable de la Autoescuela Garfield.

Y es que en el caso de sufrir alguna enfermedad que pueda afectar a la conducción también se pueden dar ciertas restricciones o la necesidad de renovar el carnet de conducir en un periodo de tiempo inferior al considerado estándar. El incumplimiento de las obligaciones que conllevan estos códigos lleva aparejada una sanción económica, aunque no implica la retirada de puntos del carné de conducir. No respetarlos se considera una infracción grave, que está penada con multa de 200 euros.