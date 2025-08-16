La Policía detecta en Vigo pisos «marcados» con pegamento en plena alerta por robos

Policialmente hablando, hay varias épocas marcadas en rojo en lo que a robos de viviendas se refiere. El verano y Navidad son dos de ellas. La razón es tan lógica como simple: muchos domicilios se quedan vacíos por las vacaciones de sus moradores, lo que es aprovechado por las bandas itinerantes para hacerse con un botín de dinero y joyas. Agosto es un mes de máxima alerta y esta semana, con un puente festivo de por medio, es especialmente sensible.

La comisaría de Vigo está en alerta y, en este contexto, la Policía Nacional no solo ha detectado en los últimos días pisos «marcados» con pegamento –uno de los métodos usados por estas organizaciones para comprobar en qué viviendas pueden robar–, sino que la pasada madrugada sorprendió además a un grupo de mujeres croatas con los útiles habituales para abrir puertas.

En ese momento no estaban cometiendo ningún delito, así que no fueron detenidas, con la excepción de una de ellas, que ayer fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, en funciones de guardia, ya que tenía dos órdenes de busca y captura en vigor: de un juzgado de Cartagena y de otro de Málaga, esta última por delito de robo.

Algunas de las herramientas utilizadas para forzar las puertas de las viviendas: una palanca, destornilladores y un plástico del método del "resbalón". / Alba Villar

La presencia de estas mujeres originarias de Croacia confirma la incesante actividad de estas bandas extranjeras en agosto. En otro punto de Galicia también detectaron en los últimos días a una organización integrada por varones georgianos. Unas y otros están especializados en saquear pisos de áreas urbanas, aunque las croatas –suelen ser mujeres jóvenes que se hacen pasar por turistas para no llamar la atención– tienen predilección por las zonas más céntricas: en Vigo se decantan tradicionalmente por lugares como Gran Vía o Plaza de Compostela, usando el «resbalón» –un plástico rígido– o destornilladores para abrir las puertas. La detenida ayer quedó en libertad una vez compareció en la Ciudad de la Justicia: estaba buscada por los juzgados cartagenero y malagueño para comunicarle resoluciones emitidas en los procedimientos que se siguen contra ella en dichas ciudades, autos de los que ya se le pudo dar traslado en el juzgado de guardia olívico.

Un «modus operandi habitual»

Desde el pasado fin de semana ya se denunció algún robo en Vigo –por ejemplo en Camelias– y se detectaron puertas de pisos «marcadas» con hilos de pegamento. Es un «modus operandi» habitual de las bandas: ponen estas finas trazas uniendo la puerta con el marco en una buena cantidad de viviendas de un edificio, regresan uno o dos días después y, si ven que el hilo está intacto, tienen una prueba inequívoca de que la casa está vacía y pueden entrar a robar. Si está roto, es que sus moradores han abierto la puerta, así que desechan esos domicilios.

A la espera de cómo resulte este agosto –la mayoría de robos se descubren cuando los moradores regresan a casa tras un viaje o tras haber estado durante semanas en su segunda vivienda–, el del verano de 2024 fue bastante movido con numerosos asaltos en todo el casco urbano, tanto en el centro como en zonas como Hispanidad o Balaídos. También los hubo en diciembre, en la época navideña, destacando el de un chalé en Castrelos del que los ladrones se llevaron joyas por valor de 100.000 euros. Pese a esta incesante actividad, los golpes policiales asestados por el grupo UDEV-Robos han permitido que este pasado año se haya cerrado en Vigo con una de las cifras más bajas de robos de la última década.