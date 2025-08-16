El megayate del dueño del Tottenham deslumbra en Vigo con pista de pádel incluida

Empresario milmillonario, inversor, filántropo y dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa y actual campeón de la Europa League, el inglés Joseph Lewis también presume de tener una colección de obras de arte valorada en más de mil millones de euros. Y como no hay magnate sin yate, también es envidiado por poseer el Aviva, una impresionante embarcación de recreo de 99 metros de eslora y cerca de 5.000 toneladas de registro bruto, que en la mañana de este sábado atracó en el muelle deportivo de Marina Davila de Vigo para una escala técnica.

Lewis, que en febrero pasado cumplió 88 años de edad, posee una de las mayores fortunas de su país, invirtiendo algo más de 200 millones de euros en la construcción del Aviva, que inauguró en 2017 tras serle entregado por el astillero alemán Abeking&Rasmussen. El megayate cuenta con una pista de pádel reglamentaria de 20 metros de largo por 10 de ancho y lujosa acomodación para 16 invitados y 25 tripulantes.

Combinando elegancia y tecnología de vanguardia, este barco de propulsión híbrida personifica la esencia de la navegación de lujo. A Vigo llegó procedente de Fethiye, uno de los enclaves turísticos más importantes de Turquía. En los próximos días proseguirá su ruta hacia el norte de Europa.