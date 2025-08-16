El megayate del dueño del Tottenham deslumbra en Vigo con pista de pádel incluida
El Aviva de Joseph Lewis, de 99 metros, propulsión híbrida y un coste de más de 200 millones, atraca en Bouzas antes de partir hacia el norte de Europa.
Empresario milmillonario, inversor, filántropo y dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa y actual campeón de la Europa League, el inglés Joseph Lewis también presume de tener una colección de obras de arte valorada en más de mil millones de euros. Y como no hay magnate sin yate, también es envidiado por poseer el Aviva, una impresionante embarcación de recreo de 99 metros de eslora y cerca de 5.000 toneladas de registro bruto, que en la mañana de este sábado atracó en el muelle deportivo de Marina Davila de Vigo para una escala técnica.
Lewis, que en febrero pasado cumplió 88 años de edad, posee una de las mayores fortunas de su país, invirtiendo algo más de 200 millones de euros en la construcción del Aviva, que inauguró en 2017 tras serle entregado por el astillero alemán Abeking&Rasmussen. El megayate cuenta con una pista de pádel reglamentaria de 20 metros de largo por 10 de ancho y lujosa acomodación para 16 invitados y 25 tripulantes.
Combinando elegancia y tecnología de vanguardia, este barco de propulsión híbrida personifica la esencia de la navegación de lujo. A Vigo llegó procedente de Fethiye, uno de los enclaves turísticos más importantes de Turquía. En los próximos días proseguirá su ruta hacia el norte de Europa.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Amancio Ortega, uno más en Aldán