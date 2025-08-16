Furor desatado por tijeras y navajas

Con poco más de 20 años, Nico Pazos había heredado antes de la pandemia la empresa familiar —del sector del transporte— por la jubilación de su padre, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba cómodo. Hace poco más de un mes, acaba de abrir las puertas de The Cut Lab, una peluquería masculina en la rúa Santo Domingo, sumándose así a una moda que parece no tener límites y que ha supuesto multiplicar exponencialmente estos negocios en la ciudad de Vigo, tal y como está sucediendo a lo largo de todo el Estado. En una búsqueda en internet, se pueden encontrar más de un centenar de establecimientos en la urbe olívica.

«Es una barbaridad, está muy de moda y calculamos que la cifra se ha duplicado en los últimos cinco años, aunque es cierto que algunas también están cerrando», destaca el presidente de la Asociación Provincial de Peluquería y Estética, Marcos Atrio, explicando el «aluvión» de inscripciones que hay en las academias para formarse como peluquero exclusivamente masculino, algo impensable hace unos años.

«Toda la vida, el público masculino iba a peluquerías unisex y no había tanta preocupación por el estilo, pero eso ha cambiado con las redes sociales, se puso de moda y estas nuevas barberías fueron surgiendo por necesidad, captando mucha clientela», añade Atrio.

Este fenómeno también lo corroboran en centros de formación como la Academia Arturo, donde la demanda de cursos de barbero se ha disparado. «Están siendo un auténtico éxito, la mayoría son chicos jóvenes. Vienen incluso menores de edad acompañados por sus padres», explican desde esta academia, con alrededor de una veintena de estudiantes en estos momentos matriculados. La tendencia ha cambiado, ya que años atrás, lo que más salida tenía eran los cursos de peluquería mixta, «pero desde que empezamos hace siete años con los masculinos no paramos».

Uno de los jóvenes que pasó por este centro es Nico Pazos, que a sus 31 años puede ya presumir de tener su propio negocio. «Nunca supe muy bien lo que quería hacer, había heredado la empresa pero entre el covid y que no era lo mío la cerré. Tenía amigos barberos, veía su estilo de vida, que era como una comunidad, una familia y me empezaron a salir vídeos en Instagram. Me llamaron la atención y estuve dos años por mi cuenta practicando hasta que fui a hacer el curso a la academia, cuenta.

En el barrio donde ha puesto en marcha su negocio, son varias las barberías ya instaladas, una competencia a la que no teme y que, entiende, le puede venir bien para progresar. «No me preocupa, hay clientela para todos porque cada barbero es un mundo y tiene su estilo. Es bueno incluso para tener presión y estar en constante crecimiento, otra cosa que me está gustando de la barbería, que no hay un techo porque siempre tienes que estar en constante aprendizaje», explica Pazos, que asume que «los inicios son complicados» y se receta «paciencia y tranquilidad».

Las barberías o peluquerías masculinas han convertido, en muchas ocasiones, la experiencia de cortar el pelo o arreglar la barba en algo más, ofreciendo incluso cervezas o zonas de juegos, extras que, por el momento, Nico Pazos no se plantea. «Claro que quiero ir añadiendo cosas, pero hay que ir con cabeza, no puedes empezar ofreciendo todo y luego verte en bancarrota. A mí me decían que pusiese una nevera pero eso lo tendría que repercutir en el precio y no puedo», detalla.

Es su intención aplicar un estilo cercano con una clientela que, como explica, «es de todo tipo de perfiles, desde niños a mayores». Sí ve todavía que en Vigo y Galicia se apuesta por encargos de corte clásicos, aunque los más jóvenes, influenciados por las redes sociales, «sí que empiezan a pedir cosas que son más típicas de países como Estados Unidos o Inglaterra».

El idilio de Nico Pazos con la barbería ha sido tal que asegura haber encontrado su destino soñado, uno que nunca se había imaginado y al que no le corresponde tampoco por tradición familiar. «La verdad es que nunca me había imaginado acabar así pero sí que tengo claro que va a ser lo definitivo. El trato con la gente, socializar, incluso a veces cuando conectas con un cliente parece que no están ni trabajando y eso me gusta», concluye este barbero vigués.

El líder del sector de la peluquería en Vigo, además, no ve las barberías como un rival, sino como un complemento. «No son competencia para nosotros, que nos mantenemos bien en general. Quizá lo único es que cada vez cuesta algo más encontrar personal para las peluquerías de mujeres porque ya no se forma tanta gente», explica Marcos Atrio. Lo que queda claro es que los pelos y las barbas sí tienen quién los cuide. Por negocios que escoger no será. El furor por las tijeras y las navajas está más vivo que nunca, está desatado.