Fiesta y devoción... con San Roque de procesión

Con mucha devoción y calor, pero también con música, baile, gran variedad gastronómica, casetas de feria —pero no atracciones—, artesanías… e incluso fútbol. Así celebró la ciudad el día grande de la fiesta de San Roque, la romería urbana más antigua y grande de Galicia —las primeras fotos conocidas son de Ruth Matilda Anderson en 1924—. Miles de personas homenajearon al santo en su fecha, que, a diferencia de años pasados, no es festivo local: lo sustituyó el 28 de marzo (Reconquista).

La finca, que toma el nombre del patrón popular de la urbe, protector contra enfermedades, acogió a mediodía la misa solemne, oficiada por el obispo, Antonio Valín, y cantada por la Coral Riomao. Fue la antesala de la procesión de la imagen del venerado, encabezada por la talla de la Virgen de la Asunción y numerosos fieles, muchos de ellos, con velas y exvotos. Entre los asistentes a la romería ayer, el alcalde, Abel Caballero; los ediles del PSOE Ángel Rivas y Ana María Mejías; el concejal del PP Daniel Benavides; el edil y secretario territorial de la Xunta en Vigo, Fernando G. Abeijón; y los parlamentarios del PP Julio García Comesaña y Miguel Fidalgo.

Olivia, Emma, Sandra, Carla y Belén, de la Irmandade. / Marta G. Brea

En la tercera jornada de celebraciones, organizadas por la directiva de la Irmandade Cultural e Social de San Roque, conformada por 20 personas, reina un tiempo veraniego, con sol, cielos despejados y el mercurio por encima de los 25 grados en la parte central de la jornada. El calor, que da un respiro únicamente en las sombras, no desanima a vigueses y visitantes a sumarse a este evento en su día grande, con siete misas, una de ellas, la solemne. El ambiente se adereza con la oferta gastronómica — pulpo, empanada, croquetas, arepas, quesos, hamburguesas, sardinas, rosquillas, helados, crepes, choripán, churrasco, croquetas, churros o bebidas—, pasacalles y actuaciones musicales.

Etienne, Fernando, Rosa, Ari, Eva y Lorena. / Marta G. Brea

Etienne, Fernando, Rosa, Ari, Eva y Lorena acudieron en familia a la procesión para pedirle salud a San Roque y que proteja a los que ya no están. «Llevamos toda la vida viniendo: desde pequeños, que nos traían nuestros padres», destacó Fernando al acabar el recorrido. «De niña, mi madre me ofreció al santo por una enfermedad», recordó Rosa. «Nos gusta mucho el ambiente que se crea en la romería. Es una tradición de la que formamos parte», comentaron. Cerca, en una de las mesas de la finca, con las sardinas degustadas, estaban Teresa, Maricarmen y Teresa, devotas de San Roque. «Venimos por la misa solemne y le pedimos salud. Después, comemos juntas», señalaron tras destacar que acuden a la fiesta «desde jóvenes».

Artículos solidarios

Uno de los grandes valores del San Roque es la participación de los vecinos. En el puesto de venta de artículos solidarios, estuvieron Belén, Carla, Sandra, Emma y Olivia. «Vendemos camisetas y mochilas solidarias personalizadas para la fiesta, pulseras bendecidas y rifas para ayudar a que la romería se continúe celebrando con este esplendor», señaló Belén antes de apuntar que los abanicos ya se habían agotado. «Participa mucha gente joven. Me gusta que la fiesta se viva en familia y amistad; eso nos llena», resumió.

Teresa, Maricarmen y Teresa. / Marta G. Brea

Deleitaron los oídos de los presentes la Escola de música de Beade, la Charanga Costamekrelo, la banda de gaitas Charamuscas y El Último Guateque —con éxitos españoles de los años 60 y 70—. Ya pasada la medianoche, llegará el plato fuerte del cartel, el concierto de David Civera. El padre de temas que marcaron época como Dile que la quiero o Que la detengan hará bailar al público para despedir la penúltima jornada de la romería, que, como destacan desde la organización, «une xeracións e acende o espírito de todo un pobo». Desde las 19.00 horas, se disputan el 41.º Trofeo San Roque (Irmandade de Devotos de San Roque) los equipos de categoría sénior de fútbol del CD Teis y el Colegio Hogar San Roque.

Más música y magia

La tradicional romería se festeja desde el pasado jueves hasta mañana. Este domingo, a las 12.00 horas, se celebra una eucaristía por los fallecidos de la Irmandade y el patrón sale de nuevo en procesión. El programa musical continúa con la banda de Valladares (13 h) y la orquesta La Banda de Ayer (22 h; con pop y rock de los 80, 90 y 2000). Habrá sesión vermú y una comida popular con la tradicional empanada en honor a Furrú. Por la mañana, se juega la tercera edición del Trofeo San Roque de fútbol femenino. El mago Jorge Lorenzo ofrece un espectáculo de magia desde las 18.30 horas.